La comissió d’experts que ha analitzat en els últims mesos el salari mínim interprofessional (SMI) proposa apujar la quantitat actual de 950 euros al mes (per 14 pagues) ja aquest any. I fer-ho fins a un import d’entre 962 o 969 euros. Aquest comitè, format per assessors dels ministeris de Treball, Hi-senda, Economia, CCOO i la UGT, també va traçar un calendari de pujades esglaonades fins al final de la legislatura, per arribar al 2023 amb un SMI d’entre 1.011 i 1.049 euros (equivalent al 60% del salari mitjà) el 2023. Així figura al document entregat ahir a la vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en un acte al ministeri.

L’informe proposa al Govern central emprendre de forma esglaonada la pujada i iniciar-la ja des del 2021, i trencar així la congelació amb què aquest indicador va iniciar l’exercici. El comitè va consensuar, no obstant, concentrar la major part dels increments en els dos últims anys de la legislatura.

Segons el document, la comissió recomana que l’SMI pugi entre el 2021 i el 2023 entre el 6,4% i el 10,4%, de manera que passaria, en aquests tres anys, des dels 950 euros al mes actuals a una xifra d’entre 1.011 i 1.049 euros en 14 pagues. Això suposaria elevar-ho entre 61 i 99 euros per situar l’SMI en el 60% del salari mitjà.

La ministra Yolanda Díaz va explicar que, després de rebre aquest informe, es reunirà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, «per prendre una decisió al si del Govern de coalició» sobre una possible pujada de l’SMI ja el 2021. Fins ara, les mateixes manifestacions de Sánchez, de la vicepresidenta segona, Nadia Calviño, i de la ministra d’Hisenda i portaveu, María Jesús Montero, han posat l’accent a prioritzar el creixement i l’ocupació, i refredar aquest any un possible increment de l’SMI. «Quan va esclatar la pandèmia vaig dir que no s’havia de contraposar salut a economia i ara dic que deixem de contraposar creació d’ocupació i pujada de l’SMI», va afirmar Yolanda Díaz després de rebre l’informe dels experts. La titular de Treball va recordar que l’IPC ha pujat el 2,7%, alçat per l’increment del preu de la llum i dels productes, en general. A més, va apuntar que els salaris del conjunt de la població treballadora estan pujant en els convenis col·lectius, l’1,8% de mitjana.

Aquest context, segons Díaz, «deixa fora les persones més febles», al voltant d’1,5 milions de treballadors (el 10% de la població ocupada) amb una remuneració que es guia per l’SMI, «que tenen el rostre de la precarietat de joves i dones», va afegir, per defensar la conveniència d’una millora de l’SMI ja el 2021.