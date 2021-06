La demanda de carburants a Espanya va registrar una caiguda històrica i es va situar en nivells dels anys 90 a conseqüència de la pandèmia, al mateix temps que els preus de venda al públic es van situar en els nivells més baixos de la dècada, segons l’informe anual de supervisió de la distribució de carburants en estacions de servei corresponent a l’any 2020 publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Així, durant l’any passat, la demanda de gasolina 95 i la del gasoil A van experimentar en conjunt una caiguda del 17,1% i es van situar en nivells propis de la dècada dels anys 90 a conseqüència de la pandèmia. Els preus de venda al públic van disminuir fins als 1,2 euros per litre (-9,3%) per a la gasolina 95 i els 1,1 euros per litre (-11,7%) per al gasoil A en mitjana anual. La baixada va ser inferior a experimentada pels productes de referència (gasolina i gasoil) en els mercats internacionals. Això s’explica, segons la CNMC, perquè la pujada en el marge brut de distribució a Espanya, és a dir, la diferència entre el preu abans d’impostos i la cotització internacional, va aconseguir màxims històrics: 25 cèntims d’euro per litre per a la gasolina 95 i 24 cèntims d’euro per litre per al gasoil A, en mitjana anual. Així mateix, els diferencials de preus i marges bruts amb Europa es van ampliar. En el costat de l’oferta es va observar un continu creixement de la xarxa d’estacions de servei.