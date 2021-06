Les empreses tenen problemes a l’hora de trobar professionals per cobrir les seves demandes digitals i tecnològiques. I això, seguint el principi econòmic bàsic de la llei de l’oferta i la demanda, té el seu reflex en els salaris que es paguen. Els sous dels perfils especialitzats en les tecnologies de la informació (TI) ascendeixen de mitjana a 37.660 euros bruts anuals, una xifra que supera en fins a 11.000 euros el salari mitjà espanyol.

Aquesta és una de les principals dades recollides en l’informe Tech Cities 2021, elaborat per Experis (Manpower), que mostra que les diferències són encara més evidents si es realitza una anàlisi per autonomies. En aquelles ciutats o àrees on el salari mitjà està per sota de la mitjana nacional, el salt pel que fa als treballadors TI és encara més gran: la diferència arriba a superar els 14.000 euros en el cas de Canàries.

A més, es tracta d’una tendència a l’alça, que es relaciona amb el creixent desajust de talent. Segons va assenyalar Fernando Aguilar, director d’operacions a Experis, en els últims dos anys la retribució mitjana en el sector «ha pujat en 2.000 euros, davant els 1.000 euros que ha pujat el salari mitjà espanyol».

Aquest creixement salarial serà «moderat però constant» en els pròxims cinc anys, «vinculat a una alta oferta de posicions i una escassetat de perfils ja endèmics del sector». Perquè, si la digitalització exercia un paper important en l’evolució de les empreses i la societat en el moment previ a la pandèmia, l’acceleració que ha experimentat en els últims mesos ha posat de manifest la necessitat de compassar el mercat laboral.

Creació d’ocupació

En aquest sentit, Aguilar va definir la transformació digital com a «sinònim de creació d’ocupació», ja que les empreses que van intensificar les seves inversions o que «ja tenien el camí fet» van aconseguir augmentar les seves plantilles o, almenys, retenir el talent. Plasmada en xifres, aquesta aposta per la tecnologia suposa que cada dos anys, la demanda de perfils TI a Espanya es duplica. I això ha estat succeint en els últims sis anys: el 2021 el nombre de posicions obertes supera les 212.673, davant de les 113.776 de 2019 i les 55.099 de 2017.

«L’any 2025, humans i màquines resoldran tasques en un 50%. És a dir, d’aquí a quatre anys, la meitat de les tasques que són molt rutinàries podran ser executades per hores digitals, és un canvi empresarial molt gran», va considerar el director d’operacions de Experis.

I, malgrat que la deslocalització laboral ha crescut de la mà del teletreball, és la Comunitat de Madrid la que concentra el gruix de la demanda: el 43% de les posicions s’obren a aquesta comunitat. Per darrere hi ha Catalunya, amb el 28%; València, amb el 8,1%; i Andalusia, amb el 3,8% de les vacants, en unir les de Sevilla i Màlaga principalment. Per sota del 3% del total de les ofertes publicades se situa el País Basc (2,3%), mentre que Aragó, Alacant i Mediterrani Sud, juntament amb Astúries, freguen l’1%.

D’altra banda, cal destacar que l’11,3% de les ofertes de llocs de treball TI està repartit per la resta de la geografia espanyola i, segons indica l’informe, no es pot assignar a una ubicació exacta.

Quins perfils es demanen?

Segons estableix l’estudi, als tradicionals rols d’alta demanda dins del sector, com són la tècnica especialitzada de sistemes en grans entorns de producció, el desenvolupament d’aplicacions i programari web i la consultoria de negoci i ERPs, cal sumar-li aquelles posicions relacionades amb els nous reptes als quals s’enfronta el mercat: la digitalització, el comerç electrònic i les necessitats de treball basades en el núvol.

És a dir, cada vegada és més gran la demanda de professionals especialitzats en tractament de dades, en entorns Cloud i en ciberseguretat. En aquests professionals, la tendència salarial «es va incrementant un 3-5% respecte anys anteriors», exposa el document.

En paraules de la Secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, encarregada de clausurar la presentació de l’informe, «el mercat laboral seguirà transitant aquest camí (digital i tecnològic) en les pròximes dècades. És un sector que crearà fins al febrer milions de llocs de treball a Espanya».

De cara a donar resposta a aquestes noves demandes, els experts de Experis han detectat també una tendència cap a una superior especialització. Entre els perfils més demandats es troben els dels professionals especialitzats en arquitectura cloud (amb 56.000 posicions), consultors SAP (34.000) i desenvolupadors de Java (32.400), tres rols que concentren més del 50% de les ofertes. Per darrere hi ha els especialistes en Administració de Sistemes (29.500) i analistes de dades (27.300).

Pel que fa a la situació en el futur, l’informe Tech Cities 2021 assenyala l’especialista en cloud com el perfil que serà més buscat, en concentrar el 52% de les tendències d’ocupador l’any 2021. El de data engineer i el d’enginyer devops seran altres perfils que seran més necessitats per les empreses.