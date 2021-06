L’estratègia «De la granja al plat». «Del camp a la taula» han volgut traduir-la alguns, ha complert un any sense que fins al moment s’hagin desenganxat encara tots els dubtes que existeixen sobre ella, en gran mesura perquè des de Brussel·les encara no han estat capaços de tancar la nova PAC. Un any de debats, jo diria que de vegades intensos, que ha resolt pocs dubtes i que per això nombrosos col·lectius, que aglutinen dins de la Unió Europea a agricultors i ramaders, productors sectorials agraris, fertilitzants, llavors, de maquinària, etc. han realitzat un comunicat conjunt, on sense oposar-se en essència a l'enfocament proposat dins de l'estratègia «De la Granja a la taula», reclamen en una nota de premsa que es debatin les repercussions que tindrà, i dur a terme una avaluació d'impacte de seva aplicació. Aquesta estratègia no només repercutirà en la qualitat mediambiental de tota l'agricultura, sinó també en la pròpia capacitat de producció, la competitivitat, les importacions, i en última instància en els preus al consum que afecta tota la societat. Doncs bé, ara sabem que aquesta avaluació d'impacte no es realitzarà per part de la Comissió Europea, quan s'havia promès un estudi d'aquest tipus. I és que davant els reptes que es plantegen a la nostra seguretat alimentària, és incomprensible i inacceptable veure aquesta manca d'atenció per part de la Comissió. Els col·lectius signants d’aquesta comunicació demanen que s’apliquin principis, com ara una política basada en proves científiques, eines tecnològiques per entusisasmar la comunitat agrícola.