MJN-neuro busca un milió d’euros de finançament per comercialitzar el seu dispositiu per predir atacs d’epilèpsia abans que es produeixin. La start-up gironina ha fet la crida a través de Capital Cell, la plataforma que posa en contacte inversors amb empreses del sector biotecnològic per finançar els seus projectes amb campanyes de micromecenatge. De moment ja han aconseguit més de 400.000 euros de 154 inversors a falta de 75 dies perquè acabi el termini.

L’aparell consisteix en un auricular, similar a l’utilitzat per persones amb dificultats d’audició, que avisa a la gent que pateix epilèpsia de la imminència d’una crisi entre 1 i 3 minuts abans que es produeixi gràcies a la intel·ligència artificial. Segons va explicar quan es va anunciar el producte a finals de l’any passat el director de MJN-neuro, David Blánquez, la finalitat és millorar la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia, com li passa a la filla de Blánquez, Marina, que pateix aquesta malaltia des de petita i és farmacoresistent (és a dir que els medicaments existents no poden controlar les crisis epilèptiques i aquestes poden produir-se en qualsevol lloc i causar accidents). De fet, la idea d’aquest enginy va partir d’aquesta experiència i de la necessitat de resoldre el problema de la seva filla. Juntament amb dos emprenedors més, Salva Gutiérrez i Xavi Raurich, es van posar a treballar per intentar predir els atacs.

«Aquesta funcionalitat de prevenció va ser el principal objectiu amb què vam crear el dispositiu, ja que durant les crisis la persona pot patir accidents, com caigudes i cops, algunes vegades, de gravetat», va explicar Blánquez al seu moment.

L’any 2019 es va provar aquest producte sanitari a la Unitat d’Epilèpsia de la Clínica Corachán de Barcelona i al Centre de Neurologia Avançada de Sevilla, en un assaig clínic amb trenta pacients amb epilèpsia refractària que va permetre als impulsors de la mateixa obtenir, en abril passat, el certificat CE per a productes mèdics per part de la Unió Europea.

L’estadounidenca Epilepsy Foundation, una de les entitats sense ànim de lucre més importants del món en el camp de l’epilèpsia, va seleccionar MJN-neuro com una de les empreses emergents més prometedores que ofereixen al mercat productes necessaris per a l’epilèpsia. Segons s’especifica a la pàgina de Capital Cell, l’empresa ha recaptat 700.000 euros de capital privat i 2.690.000 euros de fons públics. Entre aquests últims ajuts hi ha els que va rebre fa uns anys del programa Horizon2020, impulsat per la Comissió Europea per donar suport a projectes innovadors.

En aquests gairebé 4 anys s’ha desenvolupat el dispositiu mjn-SÀRRIES, s’ha constituït un equip de 14 persones molt cohesionat, disposem d’un Advisory Board molt col·laboratiu i un Scientific Advisory Board potent. Hem aconseguit l’ISO13485, el marcatge CE per a Europa i estem treballant la FDA per a la comercialització als Estats Units. A més, l’empresa ja ha iniciat projectes en altres malalties com l’Alzheimer i continuem presentant idees noves tant a la Comissió Europea, a EIT Health com a organismes espanyols.

El valor de la companyia s’ha multiplicat per 4 i està valorada al voltant de14.8 milions d’euros i ara busquen un total d’un milió que suposa una dilució del 6%. «És una ronda pont que permetrà comercialitzar a Europa per a negociar còmodament una ronda més gran en l’any vinent, amb una valoració superior per les fites aconseguides i la tracció en el mercat», asseguren.