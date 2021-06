Els quatre projectes empresarials que han postulat formalment per a substituir a Nissan a les seves fàbriques de Zona Franca, Montcada i Sant Andreu tenen capacitat per a donar ocupació a entre 1.000 i 1.500 treballadors de manera directa.

Així ho va confirmar el responsable d’operacions de la signatura automobilística a Espanya, Frank Torres, en conversa amb El Periódico. Això suposaria garantir entre el 50 i el 75% de l’actual ocupació que mantenen les factories de la signatura nipona, que ocupen unes 2.000 persones de manera directa. Torres també va reafirmar el compromís amb Nissan per a tancar com més aviat millor la carpeta de la seva successió i insta l’Administració a maximitzar les ajudes públiques per als projectes que pretenguin instal·lar-se a Catalunya.

Acusats des dels sindicats que Nissan fins ara s’havia comportat com administrador de la propietat (API) que es limitava a ensenyar el «piset» als potencials compradors; la signatura automobilística ha sortit públicament a reivindicar que està «plenament implicada en l’atracció de potencials inversors». Torres, reconeix que els temps de la successió van «justos». Perquè el 31 de desembre, sí o sí, Nissan deixarà de produir.