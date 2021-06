El patronat de la Politècnica de la Universitat de Girona (UdG) ha celebrat el seu ple anual a les instal·lacions de l’hotel Camiral, del PGA de Caldes, per tal de poder respectar totes les mesures preventives anti covid. Un acte on hi ha participat, fins a 65 empreses i institucions, una gran representació dels més de 130 membres que en formen part.