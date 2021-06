Contra tot pronòstic, els últims mesos de la crisi del coronavirus no han suposat una retallada de llocs de treball a les cooperatives catalanes. Més aviat, tot el contrari: en l’últim mig any, se n’han creat gairebé 200 de nous, una xifra que representa un augment del 4,5% de l’ocupació, segons l’estudi que acaba de publicar la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Així doncs, s’ha passat dels 4.201 treballadors de finals del 2020 als 4.399 a juny del 2021.

Aquest increment s’ha traduït en un augment, de mitjana, d’un 6,2% per cooperativa fins a assolir els 22,9 treballadors de mitjana. Amb relació a l’ocupació femenina, ha crescut un 4,7%, i ja representa un 49,9% del total de persones treballadores; especialment rellevant són els càrrecs de gerència, que estan ocupats en un 18,6% per dones, un 33,1% més que l’any anterior. Tot i això, la «visualització de la dona als òrgans de govern continua sent un objectiu a assolir», segons asseguren des de la Federació de Cooperatives Agràries.

De les 192 empreses cooperatives federades, totes tenen presència a 3 de cada 4 comarques catalanes, i a les províncies de Tarragona i Terres de l’Ebre hi ha cooperatives a totes les comarques. La majoria es concentren a Tarragona, 61, seguida de Lleida, 60; Terres de l’Ebre, 32; Barcelona, 24, i, Girona, 15.

En l’exercici analitzat a l’estudi, el cooperativisme agrari català ha facturat 1.663 milions d’euros, que representen un increment de l’1,7% en relació amb els quatre exercicis previs. No obstant això, aquestes xifres de facturació encara no contemplen els efectes que pot haver tingut la crisi del coronavirus en determinats sectors agraris, a causa de la temporalitat en la recollida de les dades. Això sí, la zona de Lleida continua aglutinant més de la facturació total.