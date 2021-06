La patronal de l’oci nocturn Fecasarm critica la resolució que va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat i que estableix que s’haurà de mantenir la distància de seguretat entre persones tant a la barra com a la pista de ball. Segons la patronal, és una obligació «impossible de controlar» perquè «una discoteca no és una biblioteca i la gent -inevitablement- s’aixecarà de les cadires quan el DJ posi una cançó que els agradi». Per això, des del sector consideren que «hagués estat més realista permetre-ho expressament» i s’evitaria així criminalitzar el sector.