«No tenim marge de maniobra», explica Marc, propietari d’un petit bar, sobre com s’està adaptant el seu negoci a les noves tarifes horàries. «Aquí no pots apagar el llum o desendollar els electrodomèstics com pots fer a casa. La cafetera o el rentaplats no el pots posar a una altra hora, sinó quan venen els clients, que, a més, és en les hores més cares. Encara que tinguis consciència ecològica, no tens marge», afegeix.

La polèmica va estar a sobre de la taula des d’abans fins i tot que es posessin en marxa les noves mesures en el cas de les llars, amb bromes incloses sobre posar la rentadora el cap de setmana o cuinar a la nit. I a això s’hi van sumar els retrets polítics des de l’oposició i des del mateix Govern, amb Ione Belarra al capdavant plantejant a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) avançar l’inici de l’horari «vall» de les dotze a les deu de la nit. Tot i que les hores «plana» tenen un preu molt similar al que hi havia abans de l’1 de juny i les «vall» són més barates. És a dir, consumir de les deu a les dotze de la nit o de les vuit a les deu del matí surt al mateix preu que abans. El car són les hores «punta» (de deu del matí a dues de la tarda i de sis de la tarda a les deu de la nit).

Aquests trams horaris afecten tots els consumidors amb una potència inferior als 15 quilowatts, que des l’1 de juny estan inclosos a la tarifa 2.0 TD. I entre ells, a més de les llars, també hi ha petites empreses, que són les que pitjor tenen aquesta estructura horària des de fa vint dies. Petits comerços, bars, restaurants o perruqueries que han de donar servei a les famoses hores «punta» temen com afectaran les tarifes en la seva factura.

Des de la patronal catalana Pimec assenyalen a més els sectors estacionals com hotels, càmpings o regants com a possibles beneficiats. «Els sectors estacionals que només treballen quatre mesos a l’any es veuran beneficiats perquè en els nou mesos que no treballen abans havien de pagar un fix molt alt, ara en tenir més pes la part variable pagaran menys», explica el president de la Comissió d’Energia de Pimec, l’empresari gironí i col·laborador del Diari de Girona Joan Vila.

Canviar la corba de consum

L’objectiu de la nova estructura és canviar la corba de consum. És a dir, posar els preus més alts en els horaris de més demanda i els baixos en els de menys, es volen canviar els hàbits del consumidor. Segons Vila això li dona una possibilitat a algunes empreses, no als comerços, però sí als tallers per «començar a les sis del matí en comptes de a les vuit» o, si són propietaris del local, per «instal·lar plaques solars a la teulada». D’altres, proposa, podrien canviar els llums per LEDs o l’aire condicionat per la bomba de calor. «Si fins ara teníem un sistema en què la generació s’adaptava al consumidor, ara és a l’inrevés, és el consumidor el que s’ha d’adaptar a la generació», rebla.

«Els trams més cars incideixen en els moments de més activitat empresarial», denuncia Cepime Aragó. Per a la patronal aragonesa, aquesta nova estructura tarifària suposa «un nou cop» per a les pimes. Segons les seves estimacions, l’alça en el rebut de l’electricitat podria arribar a entre el 10% i el 15%. En la mateixa línia que la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), que reconeix «molta confusió», encara que es mostra «segura» que veuran un increment en la seva factura que, segons el seu parer, podria arribar al 30%. «La factura de la llum és un cost molt important per al comerç i el canvi de tarifes tindrà un impacte important», assegura el seu portaveu, Carlos Moreno Figueroa. La Federació Alacantina de Comerç de la Petita i Mitjana Empresa (Facoyme) xifra el possible increment en un 10%.

Segons la consultora especialitzada en energia Ingebau, un consumidor amb 5 quilowatts de potencia contractada i 4 megawatts-hora (MWh) de consum anual pagarà 15,69 euros menys a l’any, però si tenien discriminació horària tindrà un cost de 67,53 euros més. En el cas de les pimes amb entre 10 i 15 quilowatts de potència surten guanyant en termes generals, és a dir, tindran una factura més barata. Segons els seus càlculs, un consumidor amb 12 quilowatts de potència contractada i 8 MWh de consum anual pagarà 182,62 euros menys, mentre que si tenia abans discriminació horària patirà una pujada de 1,50 euros.

Una altra cosa són les pimes que tenen més de 15 quilowatts, que perden gairebé sempre, segons els càlculs realitzats per Ingebau amb els seus clients, tot i que reconeixen que és difícil establir una aproximació pels diferents perfils d’empresa. En el seu cas es regeixen per un altre sistema de preus en tenir contractada baixa tensió (actual 3.0A) i mitja tensió (3.1A) que tindran diferenciació en tres períodes diaris, tant en potència com en energia, però que són diferents segons la temporada de l’any. La nit i els dissabtes, diumenges i festius sempre és hora «vall»

Les noves tarifes incrementen el pes de la part variable (energia) i redueixen la part fixa (potència) de la factura. Això fa que bars i comerços siguin, a priori, els més perjudicats, per l’hora en la qual porten a terme el seu consum, tot i que també compten amb el cap de setmana amb hores «vall» per poder compensar els increments de consum; mentre discoteques i locals d’oci es veuran afectats en positiu perquè el seu horari d’activitat és nocturn, quan els preus són sempre baixos.