Unides Podem assegura que dijous que ve el Consell de Ministres aprovarà la baixada de l'IVA de l'electricitat del tipus general (21%) al reduït (10%) amb l'objectiu d'alleujar la factura de la llum per als consumidors.

Fonts del partit morat han indicat a EFE que aquesta proposta d'Unides Podem s'abordarà en el Consell de Ministres extraordinari previst per al dijous.

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va deixar oberta la setmana passada la porta a una possible rebaixa dels impostos elèctrics "amb caràcter excepcional i provisional" per a frenar l'escalada del preu de la llum.

Fonts d'Unides Podem indiquen, no obstant això, que perquè la mesura sigui efectiva és necessari que l'IVA de la llum es mantingui de manera permanent en el 10% per als consumidors domèstics la potència contractada dels quals no superi 6 quilowatts i per a les pimes la potència de les quals no superi 15 quilowatts.

Així mateix, afirmen que la baixada del tipus de l'electricitat no hauria d'estar lligada a l'evolució del preu del mercat per a evitar introduir major complexitat en el sistema.