La cooperativa gironina Som Energia busca 20 empreses i organitzacions que vulguin impulsar la transició energètica per participar en la segona edició d'un projecte que permet reduir les factures de la llum. Les empreses que hi participin podran gaudir d'una diagnosi gratuïta i personalitzada i també es proposaran accions de millora en quatre àmbits. En cada millora hi haurà un pressupost d'inversió estimada, l'estalvi que representarà per a l'empresa i els anys d'amortització. Les empreses que vulguin participar en aquest projecte han de ser del sector industrial o terciari. Per altra banda, les vuit empreses que han participat en la primera edició del projecte han aconseguit 1,7 GWh d'estalvi i han reduït 166.000 en el cost energètic.

El projecte forma part de la cooperativa Som Energia i Som Mobilitat i serveix per fomentar la transició energètica dins del món industrial i aconseguir un nivell més baix d'emissions de CO2. Les vuit firmes que es van adherir en aquesta primera edició del projecte han invertit 557.000 euros en auditories energètiques i en la compra i instal·lació de plaques fotovoltaiques. El temps mitjà d'amortització d'aquestes plaques és de 4,5 anys. Les mesures que han adoptat les empreses han ajudat a reduir 531 tones d'emissions de diòxid de carboni.

A més, també s'han detectat altres accions que les empreses podrien fer en els propers ants amb una inversió de 2,59 milions en total. Aquestes obres implicarien l'estalvi de 400.000 euros anuals i 5,4 GWh d'energia. Aquesta vintena d'accions pendents suposarien emetre 1.512 tones menys de CO2.