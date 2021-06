El president del BBVA, Carlos Torres Vila, ha anticipat un nivell màxim de morositat l'any 2022, una vegada que es retirin les mesures de suport impulsades des del Govern per a pal·liar l'impacte de la pandèmia del coronavirus, com les moratòries o els crèdits amb aval públic, però ha assegurat que no preveu un risc per al sistema financer derivat d'aquesta situació: "Ja hem tingut un pic de risc".

Durant la inauguració del seminari 'L'economia de la pandèmia', organitzat per APIE i BBVA a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Santander, el directiu ha explicat que, encara que aquest indicador augmenti quan vencin les mesures, "no s'ha d'entendre que empitjora" la situació.

En aquest sentit, ha assenyalat com, a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 i la crisi provocada per les restriccions per a fer-la front, el sector financer ja va escometre un augment important de provisions en els seus balanços durant l'exercici 2020 i ja ha experimentat el "pic de risc".

"No veig que hi hagi risc", ha asseverat Torres, assenyalant també que les expectatives sobre la recuperació "són molt bones" i el sector financer ha afrontat el "xoc" des d'una posició de fortalesa de capital i liquiditat.

El president de BBVA espera un fort rebot de l'economia en la segona meitat de l'any, on la vacunació serà clau per a recuperar l'activitat econòmica en els sectors més danyats per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia.

En aquest sentit, ha reconegut que la vacunació a Espanya "avança molt bé", el que permet a BBVA ser més optimista que fa uns mesos, una millora de perspectives que es recolzarà en el creixement del consum i la inversió, i en un context en el qual l'estalvi s'ha duplicat enfront d'anys anteriors com a mesura de precaució davant la situació d'incertesa.

"Creiem que les dades batran totes les previsions amb una recuperació major de l'esperada. Això serà així si aconseguim que el turisme tingui un creixement més important en el trimestre que pot portar-nos al fet que Espanya, en 2021, creixi clarament per sobre del 6% i per sobre del 7% l'any 2022", ha destacat.

En aquesta línia, Torres Vila ha indicat que l'economia necessita ara que torni el turisme i que la despesa dels no residents arribi a nivells precrisis.

El directiu ha destacat també el fort augment de la despesa amb targeta i la millora de les xifres d'inversió, que s'han vist secundades per les polítiques fiscals expansives.

"Els indicadors ens mostren que estem avançant en el bon camí", ha celebrat el president de BBVA, qui ha apuntat que el pla de recuperació que ha aprovat la Comissió Europea sumarà "un parell de punts percentuals de creixement al PIB de 2021 i 2022".

Calviño diu que les moratòries vençudes no estan elevant la mora

Per part seva, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, que ha compartit escena amb Torres durant la inauguració del seminari, ha posat en valor les mesures adoptades pel Govern i la seva adaptació durant les successives fases de la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19.

"Les indicacions que tenim és que, a pesar que moltes de les moratòries han vençut, els indicadors que tenen les entitats financeres no mostren un augment de la mora com hauríem pogut tenir a l'inici", ha dit.

En aquest sentit, ha defensat que les mesures adoptades pel Govern per a afrontar la crisi estan "precisament orientades a evitar que es materialitzés aquest risc" i que empreses afectades per les restriccions sanitàries poguessin estar abocades al tancament.

La vicepresidenta econòmica ha assenyalat que les xifres de morositat registrades fins avui "són menors del que es preveu", tot això a pesar que la gran majoria de les moratòries aprovades pel Govern per a afrontar la fase més dura de la crisi ja estan vençudes.

En aquest sentit, ha reivindicat com l'Executiu va adaptar la seva "resposta d'emergència" en els primers compassos de la pandèmia a una sèrie de mesures per a reforçar la solvència i "evitar un impacte estructural", que podria desembocar en el tancament d'empreses solvents i, en conseqüència, danyar l'estabilitat del sistema financer.

En aquest punt, a l'hora d'enumerar mesures com l'ampliació dels terminis de devolució, de manca, les ajudes directes a empreses afectades, la conversió de préstecs, la reducció del principal, o el fons de capitalització de Cofides, Calviño s'ha referit al Codi de Bones Pràctiques impulsat pel Govern.

A ell s'han adscrit un centenar d'entitats financeres que concentren el 98% del crèdit amb aval públic atorgat durant la crisi, però no així unes 28 entitats, cap a les quals Calviño ha volgut dirigir unes paraules, demanant als clients prendre nota d'aquest "missatge" per part de les entitats.