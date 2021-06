El Govern espanyol aprovarà avui una rebaixa de l’IVA de la llum del 21% al 10%. El Consell de Ministres extraordinari, convocat per aprovar la fi de l’obligatorietat de la mascareta a l’exterior, també aprovarà la rebaixa de l’IVA per pal·liar l’augment de la factura elèctrica, segons van confirmar fonts governamentals.

La mesura tindrà caràcter permanent per als consumidors domèstics amb una potència contractada de fins a sis quilowatts. També afectarà pimes amb una potència contractada inferior als quinze quilowatts. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja va avançar que el Ministeri d’Hisenda ho estava analitzant, entre altres possibles rebaixes d’elements fiscals.

Ahir mateix, la vicepresidenta d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va confirmar que el Govern estava estudiant «diferents mesures» dirigides a «alleujar» l’encariment del cost de generació d’electricitat sobre la tarifa de la llum.

Durant la seva intervenció en el seminari «L’economia de la pandèmia», organitzat per APIE i BBVA en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a Santander, Calviño va assenyalar que l’executiu preveu sobre això reformes «estructurals» en el sistema elèctric però també de tipus «conjuntural», en línia de les aprovades en una altra ocasió amb motiu de «pujades molt intenses» en aquest preu.

«Som un Govern molt sensible i conscienciat amb la necessitat de protegir el consumidor i també a empreses, sobretot pimes i autònoms», va assenyalar la vicepresidenta segona, que, en tot cas, va justificar no «especular» sobre aquesta mena de mesures fins a la seva adopció, remetent-se al manifestat per la competent en matèria d’Energia, la vicepresidenta per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

En tot cas, va explicar que en aquests moments es donen «dos fenòmens diferents»: l’entrada en vigor, d’una banda, de la nova factura de la llum, dirigida a fomentar «un ús molt més eficient de les infraestructures energètiques», i «un augment molt important dels costos de generació, degut sobretot pels costos dels drets d’emissió de diòxid de carboni (CO₂)».

Respecte al nou sistema de tarifació horària, per a adaptar diferents preus en funció de les hores de consum, va compartir el símil realitzat per la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), Cani Fernández, sobre que «no té sentit invertir en autovies de deu carrils per respondre a períodes (de consum) punta».

Pràctiques dubtoses

Per la seva banda, Enginyers Industrials de Catalunya va advertir ahir que algunes comercialitzadores d’electricitat estan fent trucades amb informacions falses per «confondre els usuaris» i «induir-los a canviar de companyia» arran del canvi en la nova tarifa elèctrica. En un comunicat, l’associació assegura que no cal canviar de comercialitzadora per adaptar-se a la nova factura i recomana consultar la factura del mes de juny per veure els consums desglossats en els períodes horaris.

«Fora que es vulgui optar per una altra comercialitzadora o renegociar el contracte amb la que ja es té, no cal fer cap canvi», aclareix el president de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, Josep Maria Montagut.