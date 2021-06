El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública proposa indemnitzar amb 33 dies l’acomiadament dels interins si es confirma que l’administració ha abusat dels contractes temporals. Segons fonts sindicals, aquesta va ser l’oferta de l’equip que encapçala Miquel Iceta en una nova reunió ahir amb els representants dels treballadors per solucionar les altes taxes de temporalitat a les administracions. En un comunicat, CCOO va parlar de la proposta com un avenç ja que ara mateix els interins no tenen dret a compensació. Tot i això, el sindicat considera que el canvi no és suficient perquè només s’aplicaria en els nomenaments que es facin a partir de la reforma i no en els milers de treballadors temporals que hi ha a les administracions. Un altre punt de fricció en la negociació sobre l’estabilització dels llocs de treball a la funció pública és que el ministeri no preveu l’eliminació de les limitacions de la taxa de reposició.