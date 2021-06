El Govern impulsarà la presència de 56 empreses, entitats i centres tecnològics al seu estand –batejat com a «Digital Catalonia»- durant el Mobile World Congress, que se celebrarà entre el 28 de juny i l’1 de juliol al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Alhora, l’executiu donarà suport a la participació de 42 start-ups catalanes al 4YFN, l’espai del MWC destinat a les empreses emergents. Entre les accions més rellevants per part del Govern destaca una demostració connectada i remota d’una conducció en 5G.