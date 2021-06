Les deduccions en la declaració de la renda són una de les formes que té l'Estat de premiar unes certes activitats o d'ajudar a alguns col·lectius. Aquestes reduccions poden suposar un estalvi important per als contribuents, però per a pagar menys imposats en la Renda 2020 abans has de conèixer quines són aquestes reduccions i com s'apliquen. Aquestes són algunes de les deduccions més comunes.

Deduccions per a la Renda 2020: Lloguers

L'última reforma fiscal va eliminar la deducció per lloguer per a inquilins, independentment de la seva edat o ingressos. No obstant això, si optaran a un benefici fiscal en aquesta Renda 2020 aquells inquilins que van signar els seus contractes d'arrendament abans de l'1 de gener de 2015, sempre que els seus ingressos anuals siguin inferiors als 24.107 euros.

Deduccions per a la Renda 2020: Empreses de recent creació

Els contribuents que hagin comprat accions d'entitats de nova creació poden deduir en un 20% de les quantitats aportades en la Renda 2020. El límit del valor de les accions comprades és de 50.000 euros, és a dir, el màxim a descomptar en la declaració de la Renda és de 10.000 euros.

Deduccions per a la Renda 2020: Habitatge habitual

Aquesta desgravació estrella del panorama fiscal espanyol és la que beneficia a més contribuents (a gairebé cinc milions de persones). Aquesta deducció de la Renda 2020 només s'aplica a aquells que van comprar el seu habitatge abans de l'1 de gener de 2013.

Els contribuents que compleixin aquest requisit podran beneficiar-se d'una rebaixa de 9.040 euros com a màxim. També es pot deduir els diners invertits en la rehabilitació de l'habitatge, però sempre amb el mateix límit de termini.

Deduccions per a la Renda 2020: Famílies

La nova declaració de la Renda contempla deduccions per a famílies nombroses, maternitat, persones amb discapacitat a càrrec, etcètera. Les dones treballadores que tinguin al seu càrrec nens menors de tres anys podran aplicar una deducció de 1.200 euros en la Renda 2020. A més, les que ho desitgin podran sol·licitar el pagament avançat d'aquesta quantitat a 100 euros al mes (sempre que no s'oblidin, en fer la declaració, de marcar que ja han cobrat aquests diners).

Les declaracions de la renda conjuntes d'unitats familiars també compten amb unes certes deduccions. En les integrades per tots dos cònjuges, la base imposable es redueix en 3.400 euros anuals, mentre que en les famílies monoparentals es redueix en 2.150 euros.

A més d'aquestes deduccions generals per a la Renda, moltes autonomies compten amb les seves pròpies deduccions per naixements i altres requisits familiar.

Deduccions per a la Renda 2020: Activitats econòmiques

En la declaració de la Renda 2020, els contribuents que realitzin unes certes inversions o activitats econòmiques podran gaudir de les deduccions previstes en l'impost de societat.

Les inversions en espectacles audiovisuals, la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat, les activitats de recerca, el suport a esdeveniments d'interès públic o la reinversió de beneficis donen dret a deduccions en la Renda.

Deduccions per a la Renda 2020: Reduccions autonòmiques

A més d'aquests conceptes, cal tenir en compte que les comunitats autònomes també disposen de les seves pròpies deduccions específiques. L'Agència Tributària explica en un vídeo com funcionen: