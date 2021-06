La xarxa de concessionaris i tallers oficials Quadis ha ampliat la seva presència a Catalunya amb l'adquisició de Grup Gicauto, la concessió de Peugeot a Girona.

Amb aquesta incorporació, Quadis suma la seva tercera concessió de Peugeot i reforça la seva presència a Girona, on ja opera venent camions Mercedes Benz a través d'Autolica Industriales, a més de bicicletes amb Escapa, va informar Quadis en un comunicat.

En concret, Quadis incorporarà quatre concessionaris repartits per la província de Girona, a Fornells de la Selva, Figueres, Blanes i Olot, i aconseguirà els 100 punts de venda a tot Catalunya.

Aquests quatre concessionaris -en els quals treballen 80 persones- sumen més de 30.000 metres quadrats de superfície dedicats a la venda i la postvenda, des dels quals espera comercialitzar 1.500 vehicles nous i facturar 50 milions d'euros durant el primer any.

Per liderar l’aposta de Quadis a la província, la companyia ha designat Carles Barrera, que afirma que «la compra del Grup Gicauto suposa un pas important per a Quadis perquè amplia la nostra presència a Catalunya, aconseguint els 100 punts de venda en aquesta comunitat. Reforcem els nostres serveis a Catalunya i expandim la nostra xarxa de concessionaris i tallers amb Peugeot. Una marca per la qual apostem de nou i que en 2020 ha estat la tercera més venuda a Espanya. Els seus models, el Peugeot 2008 o el Peugeot 3008, es troben entre els deu vehicles més venuts a Espanya l’any passat, i durant els quatre primers mesos de 2021, és la firma que més cotxes de zero emissions ha comercialitzat».