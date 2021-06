Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10% respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells previs a la pandèmia, segons una enquesta realitzada per l'Associació Corporativa de Viatges Especialitzats (ACAVe).

La patronal del sector ha reclamat l'homologació de la vacuna Sputnik per atraure turistes procedents de Rússia, un mercat "fidel" i amb un alt poder adquisitiu. Així mateix, ha demanat acords amb el govern britànic per reactivar el mercat, amb un pes important sobre el turisme de tot l'Estat.