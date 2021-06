La proposta d’indult dels presos del procés condiciona la mesura de gràcia concedida a que cap torni a delinquir en un determinat termini de temps, que oscil·la entre els tres i els sis anys. L’exconsellera Dolors Bassa és a qui correspon el període més curt, encara que va ser condemnada a 12 anys per sedició i malversació, i el més llarg és per al president d’ERC, Oriol Junqueras, a qui es va imposar la pena més gran per aquests mateixos delictes, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. El dels líders de les entitats sobiranistes condemnats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, és de cinc anys.

Fonts de Govern van assenyalar que tots els indults, com passa amb tots els concedits, tenen un període en el qual poden ser revocats si els beneficiats cometen un delicte dels considerats greus, que són els castigats amb més de cinc anys de presó, sense que sigui necessari que siguin els mateixos il·lícits pels quals ja complien condemna. Per determinar el període fixat per a cada un dels nou indultats s’ha tingut en compte el seu comportament i les seves manifestacions en relació al delicte comès i la possibilitat de reincidència.

D’aquí que, per exemple, els Jordis fossin condemnats a la menor pena, nou anys de presó, i, en canvi, se’ls hagi imposat el segon període de garantia més llarg, cinc. El motiu és que el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha proclamat «ho tornarem a fer» amb insistència, tant en el propi judici oral, en el torn d’última paraula, com a l’hora de presentar al·legacions que va recollir el Suprem per oposar-se a la petició d’indult.

Per a l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconseller Raül Romeva, condemnats, respectivament, a 11 i 12 anys de presó, el període de garantia s’ha fixat en quatre anys, el que serveix d’exemple que la longitud de les condemnes imposades no ha estat l’únic criteri seguit pel Ministeri de Justícia per determinar el termini en què l’indult pot ser revocat, sinó l’actitud mostrada. La resolució per a la llibertat immediata dels polítics presos serà dictada avui.