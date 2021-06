La fàbrica de Seat a Martorell torna a sofrir la crisi mundial provocada per la falta de microxips. La companyia va comunicar ahir que haurà de tancar durant tres jornades de producció (els dies 25, 28 i 29 de juny) en totes les línies de muntatge. Les restriccions en el subministrament de semiconductors per a l’automòbil estan portant tots els fabricants a reajustar les seves produccions just en el moment en el qual sembla que s’està començant a restablir la demanda de vehicles.

Seat ja va haver de parar amb anterioritat per aquest motiu fa uns mesos i va arribar fins i tot a aplicar un ERTO, i la setmana passada va anunciar que la Línia 3 (la que afecta l’Audi A1) havia de detenir la seva fabricació per aquest motiu. L’aturada de la línia es prolongarà fins el proper divendres 2 de juliol.

La companyia va comunicar als representants dels treballadors la mesura i, en una nota, els va traslladar que «donada aquesta situació, s’han acordat mesures de flexibilitat interna amb els representants sindicals. La companyia, que està fent tot el possible per a restablir la producció habitual el més aviat possible, confirma que no es poden descartar ajustos addicionals».

Aquests ajustos en teoria no deurien afectar els lliuraments previstos, que van a bon ritme. «La demanda actual dels models Seat i Cupra es troba en els nivells previs a la pandèmia i Cupra ja ha lliurat més cotxes en els primers cinc mesos de 2021 que en el conjunt de 2020. La companyia farà tot el possible per fabricar i lliurar aquesta alta demanda de vehicles als nostres concessionaris i als nostres clients en el menor temps possible», assenyalen des de Seat.

El mateix president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, va confirmar en una entrevista a El Periódico que el nivell de producció de la fàbrica és el més òptim i que fins i tot es va acordar amb els representants sindicals treballar a l’agost, alguna cosa que no s’havia produït històricament més que en comptades ocasions.

Torns desconvocats

Nissan també deixarà de produir vehicles del 19 al 30 de juliol pels problemes derivats del subministrament de semiconductors que afecta tot el sector de l’automoció, segons van informar fonts de l’automobilística. La multinacional japonesa ha desconvocat els torns de les dues línies de producció de la fàbrica de la Zona Franca en les dues últimes setmanes del mes que ve.