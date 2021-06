Els viatges de l’Imserso tornaran a partir del mes d’octubre després de la seva aturada per la pandèmia del coronavirus per a més de 800.000 jubilats espanyols. El Consell de Ministres ha autoritzat la contractació dels serveis de turisme social per a persones majors durant les pròximes tres temporades per valor de 739,45 milions d’euros (sense IVA), segons ha informat el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. A finals de juny està prevista la licitació d’aquest megacontracte perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes durant el mes de juliol i poder, així, seleccionar les operadores del programa a l’agost, seguint el calendari habitual. A l’octubre s’espera que comenci la primera temporada, en la qual es convoquen inicialment 816.029 places per a més de 6 milions d’estades. Es mantenen els preus fixats per a les persones usuàries amb l’increment mitjà de les pensions (0,9%).