A la Costa Brava diversos municipis han mantingut les seves platges obertes tot i que la majoria han vetat les fogueres. És el cas de Palamós o Lloret de Mar. Municipis com el Port de la Selva, han organitzat una petita foguera amb música en un acte organitzat per l'Ajuntament. La majoria de poblacions han reforçat la vigilància per complir amb les restriccions encara vigents i les recomanacions que ha fet Protecció Civil. A Girona, s'han autoritzat dues festes populars en alguns barris amb fogueres estàtiques.

Platja d'Aro és un dels municipis de la Costa Brava que he decidit mantenir obertes les seves platges aquesta revetlla de Sant Joan. Tot i que no s'hi permès les fogueres, el municipi ha recuperat aquesta nit –la més curta de l'any- el tradicional castell de focs, que per primera vegada s'ha fet de forma simultània a Castell d'Aro, Cavall Bernat i s'Agaró. La novetat buscava, per una banda, posar en valor diferents espais del municipi i, per l'altra, diversificar els punts de celebració per evitar aglomeracions. Precisament per garantir-ho, un dispositiu policial reforçat ha vetllat pel compliment de les recomanacions per la covid-19.

Un cop acabats els focs, la revetlla s'ha traslladat a la zona d'oci nocturn on l'equip de mediació ha treballat durant tota la nit per prevenir conflictes. Segons l'associació d'Hostaleria, Restauració i Oci de Castell- Platja d'Aro, més de la meitat dels locals associats han obert portes i la majoria ho han fet amb gran afluència de clients. Des de primera hora del vespre, centenars de persones han començat a aplegar-se a la platja Gran i als altres punts per poder veure en primera línia el castell de focs. El consistori no només ha decidit recuperar aquest Sant Joan la tradicional celebració sinó que, a més, ha apostat per estendre-la per fer-la arribar a tres nuclis i, alhora, intentar evitar grans concentracions de persones.

El sergent de la Policia Local de Platja d'Aro, Jordi Cànovas, ha explicat que han reforçat el dispositiu policial habitual amb un binomi més i que, a banda de garantir el perímetre de seguretat dels focs, aquesta nit se centren en fer complir les mesures covid i intentar evitar aglomeracions. "Que en la mesura del possible la gent compleixi la normativa", diu Cànovas. El sergent també ha admès que esperen una nit "complicada". "Portem molt de temps confinats. La gent té ganes de sortir", afirma. L'altra cara de la celebració ha tingut lloc als punts on es concentren els locals d'oci nocturn.

L'aixecament de gran part de les restriccions, juntament amb la fi del toc de queda, feien augurar un Sant Joan complex. Sobretot, tenint en compte que és la primera gran celebració des que es va eliminar la limitació horària i des de la reobertura del sector. Segons l'associació d'empresaris del municipi, més de la meitat dels locals del municipi que tenen associats han obert portes i molts ja tenien les reserves plenes a principis de setmana. A l'exterior, ja augurava des de primera hora una celebració d'allò més concorreguda, amb les terrasses de bars i restaurant plenes i algunes cues per entrar als locals. Gestió de conflictes de "baixa intensitat" Per intentar evitar que es produeixin conflictes de "baixa intensitat", fa temps que l'Ajuntament va posar en marxa un servei de mediació a les zones d'oci nocturn amb l'objectiu de prevenir-los tant a la via pública com als locals.

La iniciativa va néixer l'any 2016 en el marc del Pacte per la Convivència Nocturna, a petició del cap de la Policia Local del municipi i de l'ara alcalde i aleshores regidor de Promoció Econòmica, Maurici Jiménez. Compta a més de la implicació del consistori, de la de l'associació d'hostaleria i de la FECASARM.

El servei el conformen quatre mediadors professionals, postgraduats en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària, que durant els mesos d'estiu surten fins a la matinada i aposten per la via del diàleg per resoldre situacions. Treballen de manera coordinada amb la Policia Local però van un "pas més enllà de la mediació". "Intentem implicar les persones i fer possible conciliar l'oci nocturn, amb la festa i el descans veïnal", diu la coordinadora del servei, Montse Soler. Un canvi de tendència En una nit habitual, es poden trobar des de 'botellons' fins a queixes veïnals perquè el soroll dels locals no els deixa dormir.

La pandèmia, però, ha deixat un nou escenari. Si bé l'any passat els conflictes es van mantenir i van baixar el consum d'alcohol a la via pública, enguany han notat un canvi de tendència. "La gent ha estat molt de temps tancada a casa, sense poder relacionar-se", remarca Soler. El servei es va posar en marxa la setmana passa i en només un cap de setmana ja han detectat un canvi d'hàbits. "Ens vam trobar molta gent jove però també gent no tan jove", afegeix. Durant tota la nit, la Montse i una altra mediadora han recorregut els carrers on els concentren la majoria de locals d'oci nocturn (el carrer Església, Pineda i l'avinguda s'Agaró).

La revetlla ha estat el tret de sortida d'una temporada turístics que, ja augura, "serà de molta feina". Platges obertes a la majoria de municipis A banda de Platja d'Aro,