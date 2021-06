Govern, patronals i sindicats han desencallat les negociacions per tancar el primer gran acord en pensions. Les parts van estar ultimant ahir els últims serrells d’un acord que plasmi el consens final al qual han arribat i derogar ara la principal herència del PP en pensions: el factor de sostenibilitat. Fonts coneixedores de les negociacions afirmen que dilluns que ve estan citats a una reunió tècnica per tancar definitivament el text i poder remetre’l a un pròxim Consell de Ministres.

Després dels indults als presos catalans, la fi de la màscara en espais exteriors i la rebaixa de l’IVA de la llum, que aniran en un Consell de Ministres extraordinari demà, la pròxima qüestió de gran importància que tirarà endavant l’executiu serà el primer gran acord en pensions. Les parts no descarten que pugui anar, en forma d’avantprojecte de llei, al conclave del mateix dimarts 29 de juny. Encara que, donada la complexitat del text normatiu i alguna possible modificació que introdueixin les parts a última hora, la seva redacció pot demorar-se fins al juliol.

Estira i arronsa

Les negociacions han estat un continu estira i arronsa entre les parts, com a moments d’alta tensió i el cartell d’«imminent» des de fa més d’un mes. No obstant això, un enroc en les últimes setmanes a causa del rebuig del ministre José Luís Escrivá a derogar ja el factor de sostenibilitat del PP en aquest primer bloc de reformes ha demorat l’entesa.

Perquè CCOO i UGT van traçar aquí una línia vermella i Escrivá pretenia deixar per al segon bloc de reformes, tal com es va comprometre davant Brussel·les, aquesta qüestió. Aquest element, que malgrat que el va aprovar Mariano Rajoy no estava previst que entrés en vigor fins al 2023, lligava la quantia de les pensions a l’esperança de vida dels pensionistes.

Totes les parts coincidien que era un minvament per al poder adquisitiu dels jubilats −la UE va arribar a xifrar-lo en més del 30%−, però diferien en els temps. La desconfiança entre executiu i agents socials ha estat un escull per a l’acord. Fins al punt que el consens de suprimir ara aquest component de càlcul de les pensions ja existia a principis de la setmana passada, segons reconeixen fonts coneixedores. Però els uns i els altres no han acabat donant per bo aquest acord fins ara. Dilluns està prevista una reunió tècnica on es deixa per escrit aquest consens final.