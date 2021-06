El Tribunal Suprem no fixarà finalment criteri sobre el termini per reclamar les despeses hipotecàries cobrades de més pels bancs, un assumpte que ha provocat una gran controvèrsia judicial en els últims temps. El ple de la sala civil va acordar per unanimitat «obrir el tràmit d’audiència a les parts, previ al possible plantejament d’una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)». És a dir, que ha optat per obrir la porta a elevar la controvertida qüestió a la justícia comunitària perquè sigui aquesta la que es pronunciï i marqui amb això una diferència milionària en favor del sector o els seus usuaris.

Una sentència de l’alt tribunal de desembre de 2015 va establir que era nul per abusiu que els bancs imposessin als seus clients totes les despeses de formalització de les hipoteques. La fallada, no obstant això, no va fixar el repartiment que havia de realitzar-se entre les parts.