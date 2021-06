Neix una nova versió de la iniciativa Benvinguts a Pagès. Des d’aquest cap de setmana, més d’un centenar d’explotacions del país proposen experiències turístiques de pagament durant tot l’any.

Així, la iniciativa mantindrà un cap de setmana de portes obertes amb activitats gratuïtes i, paral·lelament a això, també proposa activitats durant tot l’any. En aquest cas però, seran més professionalitzades i de pagament. La festa d’aquest any es trasllada del juny a l’octubre.

Concretament, es farà el cap de setmana del 2 i el 3 d’octubre. Hi participaran unes 150 explotacions de tot el país i, per poder visitar-les, caldrà fer reserva prèvia a través del web de la iniciativa. A banda de les visites, també es faran activitats paral·leles.

Tallers i tastos

Les visites de pagament inclouran tallers i tastos, i es podran fer tots els caps de setmana de l’any. De fet, segons ha explicat Ramon Sentmartí, director general de Prodeca, aquest era un dels objectius de Benvinguts a Pagès, que va néixer ara fa 5 anys, al 2016, amb la intenció d’apropar el món de la pagesia i l’urbà, «amb dinàmiques molt diferents».

L’objectiu era el d’ensenyar com i on es produeixen els aliments que ens arriben cada dia a taula, descobrir quins són els productes de temporada i mostrar com treballen els pagesos.

«Molta gent no té l’oportunitat de saber d’on venen els productes que consumeix», va assegassegurarurat.

La festa de Benvingut a Pagès es farà el primer cap de setmana d’octubre. Com cada any, cada explotació proposarà visites gratuïtes per donar a conèixer els seus productes i la seva manera de viure. L’edició del 2020 no es va poder fer presencial degut a la pandèmia, però l’any 2019 hi van participar prop de 50.000 persones.