La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) obre la porta a realitzar canvis en les noves tarifes horàries quan es produeixi un canvi d’hàbits per part dels consumidors d’electricitat, segons va explicar la presidenta de l’organisme, Cani Fernández, durant una jornada organitzada per APIE en els cursos d’estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Les noves tarifes, dissenyades per la CNMC fa més d’un any i que van entrar en vigor l’1 de juny, pretenen donar un senyal de preus per canviar l’hàbit dels consumidors amb l’objectiu d’aplanar la corba de consum per evitar que es produeixi una congestió de les xarxes. Així, les hores de més consum són les més cares i les de menor consum les més barates, amb l’objectiu d’aconseguir el transvasament dels usuaris.

Aquest és el motiu, segons va explicar la presidenta del superregulador, pel qual no es plantegen avançar l’horari «vall» a les deu de la nit, com han demanat els ministres d’Unides Podem, Ione Belarra i Alberto Garzón, perquè entre les deu i les dotze de la nit hi ha un consum energètic molt elevat a Espanya. «El prime time arriba a aquestes hores. De fet, nosaltres com a supervisor audiovisual hem recomanat que el prime time s’avanci per avançar també una mica la nostra manera de viure», va reconèixer Fernández.

«Crec que no ens hem explicat bé quan hem indicat per què són aquests canvis horaris, l’objectiu últim dels quals és la descarbonització, no podem parlar dels perjudicis del medi ambient i al mateix temps no ser sensibles a determinats comportaments que hem d’ajustar. Tot no es pot tenir en la vida», va afegir.

No obstant això, la presidenta del regulador va insistir que aquest procés de franges horàries no és estàtic, sinó que es tracta d’un «procés que comença ara i que persegueix acomodar el consum a les disponibilitats de la xarxa» i, per això, quan disposin «de sèries temporals completes com per observar en quina mesura es poden ajustar o no, es podrien ajustar en el seu cas». «Si s’adapten consums i es canvien, anirem acomodant en la mesura que observem buits de menor congestió de les xarxes», va assegurar.

Rebaixa de l’IVA temporal

Preguntada per la seva opinió sobre si la rebaixa temporal de l’IVA del 21% al 10% aplicada a l’electricitat ha de ser permanent, Fernández va explicar que aquesta mesura respon a l’evolució alcista el preu de l’electricitat, i en aquesta línia creu que ha d’adaptar-se la resposta oferta, segons Europa Press

«Caldrà veure com evoluciona. Si el problema evoluciona, la resposta haurà d’evolucionar», va explicar la presidenta de la CNMC, que va confirmar a més la vigilància del supervisor sobre possibles actuacions irregulars de les companyies elèctriques amb motiu de l’entrada del nou sistema.

Així, va recordar que «no és la primera vegada» que s’han d’investigar actuacions irregulars de les companyies comercialitzadores, que davant un canvi regulatori han aprofitat per adaptar sense el consentiment del client les condicions contractuals, però que en tot cas hi ha una vigilància «constant».