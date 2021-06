Ho vam avançar a finals de l’any passat. La crisi de producció de semiconductors a nivell mundial impactaria de ple en el sector de l’automoció. I així ha estat. De fet, els principals actors temen una prolongació de la crisi que arribarà més enllà de principis de l’any 2022. Tots els fabricants d’automòbils mundials s’han vist afectats per la falta de microxips, un problema que deriva d’un increment de la demanda per part de la indústria de l’electrònica de consum, del tancament per la pandèmia i de la ruptura de la cadena de distribució a nivell mundial.

Espanya, segon fabricant europeu, paga la factura d’aquest inconvenient des de desembre de l’any passat, quan la capacitat productiva de les plantes espanyoles es va començar a veure compromesa per la falta de microxips per als seus cotxes. De fet, la majoria dels fabricants que acoblen a Espanya han sotmès les seves plantes a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs), aixecats ja en alguns casos, però que es mantenen com l’espasa de Dàmocles sobre el sector. Aquesta setmana les principals plantes espanyoles tornaven a anunciar aturades per aquest problema.

Stellantis (fàbriques a Vigo, Madrid i Saragossa), Seat i Cupra (Martorell), Ford (Almussafes), Volkswagen (Landaben), Nissan (Barcelona), Renault (Palència i Valladolid), els principals fabricants a territori espanyol, estan patint retards en les seves línies de producció per falta de components electrònics. La conseqüència és una aturada en el ritme de fabricació. Qui digui que no és així, menteix.

De fet, molts dels models que es fabriquen a Espanya s’han de dipositar en una campa (aparcament gegant que està situat a prop de les fàbriques) perquè no disposen del xip amb què funciona l’aixecavidres elèctric, per exemple. Quan arriba el material, tornen a la línia per acabar la seva fabricació.