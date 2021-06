Davant l'aprovació majoritària per part de Parlament Europeu del suport a la iniciativa ciutadana d'una ramaderia sense gàbies, U de U ha advertit que aquesta postura suposa una «greu contradicció« respecte als objectius comunitaris actuals sobre alimentació i sostenibilitat i implicaria un encariment la producció. Cal recordar que la seva eliminació comportarà l'encariment el cost de producció i, per tant, el del producte, el que provocaria desigualtats per al consumidor a l'hora d'accedir a l'alimentació.

A més, han subratllat des d’ U de U, que aquesta iniciativa posa de manifest una demostració de desconeixement de la realitat econòmica i social de la producció ramadera a Europa.

Assenyalar a més que el sistema proposat tampoc podria ser aplicat per molts ramaders per falta de superfície o de competitivitat, entre altres raons, per la qual cosa es produiria una pèrdua molt important de granges, situades per tot el territori de la Unió i especialment a les zones rurals on l'agricultura i la ramaderia són pilars de l'economia.

L'organització agrària ha lamentat la posició del Parlament Europeu que qualifica d’«hipòcrita» i que ha estat aprovada intencionadament tot i ser inviable de cara a la seva ratificació per part de la Comissió Europea, ja que el contingut és contradictori amb l'actual normativa.

«Creiem que la votació a favor d'eliminar les gàbies no deixa de ser un suport a favor d'interessos comercials d'empreses importadores.