Nexus Geographics, empresa gironina especialitzada en geolocalització i mapes intel·ligents ha llançat Safe Spaces, una solució per digitalitzar la gestió de les platges. La firma ha desenvolupat aquest projecte juntament amb l’empresa Esri i consisteix en oferir un servei integral per a ajuntaments basat en tecnologia cloud i location intelligence. Aquesta solució inclou aplicacions per a turistes i residents, una web personalitzada de consulta pública i quadres de comandament per a gestors, socorristes i treballadors, oferint informació en temps real sobre l’ocupació o mesures de seguretat i estat de les banderes de les platges, entre daltres.

Safe Spaces ja està disponible per a qualsevol ajuntament amb necessitat de gestionar platges d’accés públic o qualsevol altre espai on es requereixi controlar l’aforament d’aquest, i ja ha estat provada amb èxit en diversos municipis balears, com Palma. La firma considera que «optimitzar la gestió de l’aforament en aquells llocs on es pot produir acumulació de gent com és el cas de les platges en un context de pandèmia és essencial per a reforçar un sector clau per a l’economia espanyola».

L’eina està dirigida a ajuntaments, socorristes, gestors i turistes i residents, oferint a cadascun d’aquests col·lectius un canal de comunicació específicament dissenyat per a les seves necessitats. Concretament, Safe Spaces comprèn 4 aplicacions diferents: Primer, una app per a turistes i residents que permet consultar l’estat d’ocupació de les platges, l’estat de les banderes, l’ocupació de les zones d’accessibilitat i les mesures de seguretat adoptades en cada platja.

L’app pot ser adaptada a la imatge institucional de l’Ajuntament i és compatible amb múltiples idiomes (castellà, català, anglès i alemany) i dispositius iOS i Android. D’altra banda, permet registrar voluntàriament l’estada a la platja i opinar sobre els serveis mitjançant enquestes.

Segon, una app per a socorristes i informadors: a més de la informació oferta en l’app per a turistes i ciutadans, inclou una altra d’utilitat pràctica per a la gestió de la platja, per a informar dels canvis d’aforament, de l’estat de la bandera, o de la situació en plataformes d’accessibilitat, sent compatible amb sistemes iOS i Android.

Tercer, un dashboard de gestió municipal: aquests quadres de comandament estan dirigits a tècnics municipals, així com a cossos de seguretat i d’emergències, i ofereixen informació clau en temps real, així com històrics d’ocupació de les platges, oferint dades actualitzades que permeten prendre millors decisions.

I quart, un web d’informació pública que ofereix informació de l’estat de la bandera i de l’ocupació en temps real, com un canal addicional per a informar l’usuari que inclou panells i pantalles i que no requereix cap instal·lació, sent personalitzable amb la imatge de l’ajuntament.

Més seguretat

Segons Nexus Geographics,els objectius de Safe Spaces són millorar la seguretat dels turistes, acompanyant-los i informant-los en tot moment per a poder gaudir de les platges de manera segura; evitar concentracions no desitjades compartint informació; i controlar aforaments digitalitzant la gestió de les platges. El seu desplegament requereix aproximadament quatre setmanes i no requereix invertir en maquinari addicional, com a càmeres, sensors o nous servidors.