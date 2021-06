La Intel·ligència Artificial (IA) porta anys transformant les nostres vides. Aquest revolucionari sistema tecnològic és capaç d’analitzar quantitats ingents de dades i extreure conclusions que, de forma automàtica, millorin qualsevol tipus de procés. Ho veiem cada dia amb les aplicacions de programari d’assistència personal que reconeixen la nostra veu i responen als nostres dubtes, en els videojocs o a les xarxes socials a les que estem enganxats. No obstant això, la seva aplicació va més enllà.

La integració de màquines intel·ligents a les nostres societats també està servint per modelar un món econòmic que busca fórmules per ser més eficient, sostenible i competitiu. Aquesta és la raó que ha portat a la creació d’IndesIA, el primer consorci d’economia de la dada i intel·ligència artificial del sector industrial a Espanya. El desenvolupament tecnològic perfeccionarà el funcionament de camps com l’energia, l’automoció, les telecomunicacions, l’enginyeria o el naval.

El consorci, impulsat per sis grans empreses com són Repsol, Telefónica, Navantia, Microsoft, Gestamp i Técnicas Reunidas, té en el punt de mira donar resposta als grans reptes amb què s’enfronta el sector industrial espanyol: millorar la sostenibilitat dels processos industrials (amb materials més eficients energèticament i apostant per l’economia circular) i augmentar la competitivitat a través de la seva automatització i optimització.

«Ens preguntem si a altres empreses els podria servir el nostre coneixement i les aplicacions a casos de negoci per a posar en marxa i accelerar la seva transició cap a una activitat empresarial molt més moderna», explica Valero Marín, director corporatiu de Digitalització i Serveis Globals de Repsol.

La IA serveix com a mecanisme per transformar tota la cadena de valor industrial, això és, la producció, distribució i consum de béns i serveis. Aplicat als sectors esmentats, l’ús intensiu de les dades pot tenir múltiples aplicacions com el manteniment productiu dels equips industrials, la millora de la qualitat dels productes a través de l’aprenentatge automàtic o l’optimització de la planificació, de la qualitat i el consum elèctric en la producció. En el cas de Repsol, apunta Marín, l’ús del «Big Data» permetrà que les seves instal·lacions consumeixin menys energia. IndesIA ha identificat més de 60 casos d’ús en què aquests sistemes milloraran els processos industrials.

La IA permet que les empreses s’adaptin de forma automàtica als canvis, ja que les màquines aprenen dels errors per millorar el seu funcionament sense pràcticament necessitat de supervisió humana. Aquests beneficis són els que han portat ja fins a un 82% de les empreses espanyoles a explorar el seu ús, segons un estudi d’IBM.

Aquesta millora servirà, segons IndesIA, per «impulsar el desenvolupament d’una nova economia que generi creixement econòmic al país». Així, posa el focus en convertir Espanya en un pol d’atracció de talent tecnològic, il·luminant un ecosistema d’empreses, start-ups, centres tecnològics i universitats especialitzades en IA que doni corda al desenvolupament d’aquestes solucions tecnològiques. Un procés similar al qual Barcelona Tech City ha impulsat a la capital catalana. Això portarà a la creació d’una gran base de dades industrials interoperable perquè les empreses del consorci puguin usar-les de manera transversal per optimitzar la seva gestió i aprendre de les altres.

Tota revolució tecnològica té conseqüències socials. L’arribada de la IA i l’automatització a l’àmbit laboral derivarà en l’accelerada pèrdua de llocs de treball tradicionals, «amb el perill que això pugui provocar grans desigualtats en la població», segons assenyalava Jordi Ojeda, professor del departament d’Empresa de la Universitat de Barcelona, ​​en un article a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ja el 2018.

Perquè aquest creixement sigui equilibrat, el projecte IndesIA vol fomentar la formació en les professions basades en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, eminentment masculines, per reduir així la bretxa de gènere que dificulta l’arribada de les dones a aquestes disciplines. IndesIA també pretén crear una escola de dades i IA per impulsar aquests estudis mentre es «fomenta la diversitat i la igualtat de gènere». Un «canvi cultural» que es canalitzarà a través de les universitats adherides al projecte i que, segons Marín, «no s’ha de témer».

Un centenar de pimes

La gestió de les dades, asseguren, es farà seguint les lleis de protecció europees que garanteixen la seva privacitat. Marín remarca que la situació estratègica de la indústria fa que es «mantinguin uns requeriments molt alts» en ciberseguretat, un concepte que també cal ampliar a la formació dels membres de cada empresa.