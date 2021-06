Tràmit davant el banc d’espanya. Molts ciutadans fan les seves últimes cues als voltants de la seu central del Banc d’Espanya a Madrid per canviar bitllets i monedes de pessetes per euros abans que finalitzi el termini, dimecres que ve, 30 de juny. El Banc d’Espanya va anunciar que a partir del 23 de juny i fins al dia 30 es podria acudir a fer l’intercanvi de divises sense sol·licitar cita prèvia per agilitzar els tràmits de la gestió.