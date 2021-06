El cotxe autònom "complet" es podrà veure possiblement en la "segona meitat" d'aquesta dècada, "però no en qualsevol circumstància, ni barrejat amb el trànsit normal", sinó "en entorns controlats" o "carrils dedicats a això", afirma Federico Ruiz, director de l'Observatori Nacional del 5G.

Amb motiu de la seva participació en el Congrés Mundial de Mòbils (MWC) que comença aquest dilluns a Barcelona, Ruiz ha concedit una entrevista a EFE en la qual explica com avança el 5G i quines expectatives es tenen amb aquesta tecnologia, en la qual s'ha de distingir entre les innovacions que comporta aquesta nova generació mòbil i la seva aplicació massiva al mercat.

Així, els cotxes connectats són innovacions del 5G que ja s'han experimentat, però que de moment no són massives "ni mouen mercat". Això últim "trigarà anys" a arribar, augura. Es refereix al cotxe autònom, del que estan sortint els primers models amb un nivell 3 d'autonomia, és a dir, que disposen de cert autogovern, en determinades ocasions.

De moment falten els nivells 4 i 5 -d'una escala de 0 a 5-, és a dir, no s'han aconseguit vehicles d'autonomia completa. Això "podria aconseguir-se en la segona meitat d'aquesta dècada". Això no vol dir que vegem vehicles d'aquest tipus "pul·lulant per tot arreu", ni barrejats amb el trànsit normal. Això segon "trigarem molt a veure-ho, si és que ho veiem mai".

El 5G estarà amb nosaltres tota la dècada

El 5G encara està en "fase preliminar" a Espanya, on es desplega alhora que a Europa, sense que s'esperi un 5G amb estàndard "stand alone" -independent del 4G- fins a 2022. Ara, s'estan fent proves i en alguns moments puntuals es poden aconseguir velocitats amb mòbils semblants a la de la fibra òptica. Malgrat això, la latència encara no és diferent a la del 4G, explica.

Es comença a parlar del 6G, però el 5G estarà encara amb nosaltres fins a "finals" de dècada. Els estàndards del 6G començaran a arribar a partir de la segona meitat de dècada i serà en el 2030 quan s'espera que aquesta sisena generació de tecnologia mòbil estigui madura, afirma.

Fins fa un any i mig Ruiz evitava parlar de 6G tenint en compte que tècnicament no existia. "Cal acostumar-se a pensar que es tracta de processos llargs", recorda citant com a exemple el que va trigar a madurar el 4G. En aquest context, és important manejar les expectatives, indica.