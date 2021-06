El coordinador federal d’IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, va fer ahir una crida a impulsar canvis estructurals des del Govern, entre els quals «una reforma integral del mercat energètic, que el faci més barat, més just i orientat a la transició ecològica».

Garzón va obrir una reunió telemàtica de la Coordinadora Federal d’IU amb un discurs en què va repassar la «nova fase política» en què entra Espanya amb «l’horitzó de la fi de la pandèmia» a la vista, en la qual els fons europeus d’estímul econòmic són «un dels elements centrals».

En aquest marc, i en una conjuntura d’augment dels preus de l’electricitat, Garzón va explicar als seus companys de la direcció d’IU que la seva pretensió des del Govern és «apostar per les energies renovables» i «per les més barates», dins d’«una reforma integral del mercat energètic», no només per abaixar els preus de la llum per a moltes famílies treballadores, sinó també davant de «la crisi ecosocial que està destruint el planeta», atès que «les alertes dels científics estan sent majorment ignorades».

El mercat energètic amb una regulació neoliberal és per al líder d’IU una de les «deficiències estructurals del país», que són l’«arrel» de problemes com l’augment del preu de l’electricitat.

Una altra d’aquesta deficiències, va exposar Garzón, és la pèrdua de pes industrial, com va quedar de manifest amb l’inici de la pandèmia, quan no hi havia la capacitat de produir al país les màscares necessàries.

Els fons europeus han de servir «de palanca» per al canvi estructural de l’economia, així com la presència d’IU al Govern ha de contribuir a «corregir la política neoliberal» perquè «la classe treballadora recuperi drets perduts durant l’última dècada», des de l’anterior crisi econòmica, va assenyalar el ministre.

Així mateix, va defensar que segueixi incrementant-se el salari mínim interprofessional, perquè té «efectes nets molt positius» sobre l’economia, en ser «una mesura contracíclica».

Garzón, que aquest mes ha complert un lustre com a coordinador federal d’IU, va indicar que espera que la d’ahir sigui l’última reunió del màxim òrgan de direcció que es desenvolupa íntegrament de forma telemàtica, atès que ja s’albira la fi de la pandèmia, ja que la presencialitat «ajudarà a millorar el debat».

«Modernitzar» l’economia

En tot cas, la prioritat per a Garzón és treballar en plans d’estímul que permetin «modernitzar» l’economia i permetre que la classe treballadora tingui millors salaris. És més, va deixar clar que les seves paraules no impliquen «voluntarisme» sinó un compromís clar de «transformació estructural» del model productiu que, en base als fons europeus, deixi enrere el model neoliberal.