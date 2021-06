Les targetes «revolving» o de pagament ajornat, amb les quals els usuaris poden arribar a pagar més del doble del que han adquirit i acumular deutes durant 15 anys, agafen protagonisme en aquesta campanya de rebaixes d’estiu, una vegada que Ikea, Inditex, MediaMarkt, la FNAC o Worten les han adoptat.

Encara que són les entitats financeres les que emeten les targetes, i les que han de tornar els imports indegudament cobrats si la justícia així ho determina, grans cadenes tèxtils i de calçat, de mobles, d’electrodomèstics o de llibres les ofereixen als seus clients amb el reclam d’ajornar els pagaments a conveniència del consumidor.

Les rebaixes d’estiu de 2021, que en molts casos s’han avançat i ja han començat, seran «singulars», assenyala la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), que preveu una millora «lleugera» respecte a la campanya de 2020 i alerta que es quedarà lluny de les xifres de 2019, ja que la facturació encara podria caure entre un 20% i un 30% respecte a aquell any.

Encara que un informe d’Oliver Wyman constata que la pandèmia ha accelerat la transformació del sector del comerç minorista cap a l’omnicanalitat i ha augmentat les compres electròniques, tant en les transaccions electròniques com en les físiques les marques ofereixen als seus clients targetes de pagament ajornat.

Les últimes dades del grup francès de comerç electrònic Veepee indiquen que un 61% d’espanyols gastarà una mitjana d’entre 100 i 300 euros en les rebaixes d’aquest estiu, una xifra molt similar a la de l’any anterior.

I gran part d’aquesta despesa se sufragarà amb targetes «revolving», fins fa poc patrimoni dels bancs però ja generalitzades en gasolineres i en tot tipus de comerços, com El Corte Inglés, MediaMarkt, Worten, Ikea, la FNAC o les botigues del grup Inditex.

«Una gran trampa»

Des de la plataforma d’advocats especialitzats en reclamacions de crèdits al consum i préstecs abusius ReclamaPorMí alerten que, de vegades, i sense que el client sigui conscient d’això, aquestes targetes poden ser de pagament ajornat i incloure interessos superiors al 20%.

El director d’Operacions de ReclamaPorMí, Javier Moyano, adverteix que «aquests productes financers amaguen un gran parany per al consumidor, ja que els interessos abusius que les acompanyen fan que, a la llarga, el préstec inicial sigui pràcticament impossible d’amortitzar».

Diversos dels clients que han acudit a la plataforma d’advocats han recuperat, per la via judicial, milers d’euros cobrats en concepte d’interessos usuraris. Prova d’això és que el 2008 un jutjat de Bilbao va condemnar l’entitat financera que va emetre una targeta Affinity Card d’Inditex a retornar a un client més de 17.000 euros indegudament cobrats per interessos abusius des de l’any 1994.

Tot i haver pagat religiosament totes les seves quotes, mentre passaven els anys el deute no es reduïa i amb prou feines havia amortitzat res del mateix, i en reclamar el client va advertir que li havien aplicat interessos propers al 30%.

La decisió està en línia amb el que va establir el Tribunal Suprem el març de l’any passat, quan va declarar usurari l’interès del 27% aplicat per Wizink a una targeta «revolving» en entendre que el tipus d’interès superava «en gran mesura» l’índex pres com a referència, i era manifestament desproporcionat.