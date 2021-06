El Mobile World Congress (MWC), la fira de referència del sector de la telefonia mòbil torna a celebrar-se entre aquest dilluns i aquests dimecres a Barcelona un any i mig després de la seva cancel·lació amb l'expectativa de rebre més de 30.000 visitants, un terç dels assistents habituals. Després de mesos de baixes de grans marques, finalment 700 expositors mostraran els seus productes tecnològics de manera presencial, com ara Huawei, Telefónica o Orange; mentre que 300 més ho faran telemàticament. El 5G tornarà a ser el gran protagonista d'un saló on també es posarà el focus en la transició ecològica i la tecnologia aplicada a la salut. El MWC omplirà 3 dels 8 pavellons del recinte de la Fira de Gran Via, amb uns 100.000 metres quadrats,

La cancel·lació de l'edició del febrer del 2020 per la covid, va marcar l'inici de l'etapa més dura de la pandèmia. Al cap de poques setmanes es declarava l'estat d'alarma i es posava en marxa el confinament domiciliari.Un any i mig després, el congrés més gran de telefonia mòbil del món torna a la capital catalana amb fortes mesures de seguretat i exigint a tots els assistents que presentin un test de covid negatiu fet com a màxim fa 72 hores, que portin una mascareta FFP2 i que omplin una declaració de salut responsable cada dia.L'edició del 2021 no farà ombra a la seva edició més exitosa, la del 2019, que va acabar amb el rècord de 109.000 assistents i amb un impacte econòmic d'uns 500 milions d'euros. També va tancar amb xifra rècord el 4YFN, el saló de les start-ups, amb 23.000 visitants que van passar pel recinte de la Fira de Montjuic i que aquest any també se celebrarà a les instal·lacions de l'Hospitalet.

Expositors Després de mesos de debat sobre la seguretat de viatjar a Barcelona per assistir al congrés molts dels grans expositors no tindran un estand presencial. És el cas d'Ericsson, que tradicionalment s'instal·lava en un dels espais del saló, o de Nokia, Sony, Samsung, Intel, Qualcomm o Lenovo. Sí que es desplaçaran a Barcelona marques com Huawei, Telefónica, Orange, per omplir un esdeveniment que ocuparà tres pavellons de la fira, amb uns 100.000 metres quadrats, un terç de l'habitual.Telco DR, una start-up creada fa un any muntarà la seva 'Cloud City' i tindrà l'estand més gran de la fira amb 6.052 metres quadrats. La segona instal·lació més gran serà la de xinesa ZTE, amb 1.501 metres quadrats. Telefónica, amb 952 metres quadrats; Orange amb 872 i Huawei amb 852, també se situen en posició destacada.D'altra banda, altres grans empreses han optat per no assistir però sí per enviar dirigents a fer negocis al Hall 2.1, que està reservat com una zona de reunions exclusiva com ara Amazon, Citibank, Google o Vodafone. D'altres companyies que en edicions anteriors havien aprofitat el saló per a fer grans anuncis com Seat aquest any només exposarà vehicles com a patrocinador.

5G i més

El retorn de Barcelona del MWC portarà les últimes tendències de dispositius mòbils, que se segueixen centrant en mòbils plegables, intel·ligents, amb diverses càmeres i bateries de llarga durada. També estaran molt presents en aquesta edició la intel·ligència artificial, el 5G avançat i els inicis del 6G. De fet, una de les demostracions estrella seran els hologrames amb imatges d'alta qualitat que es retransmetran amb tecnologia 5G.Altres focus del congrés seran les solucions per a facilitar la transició ecològica i les apps relacionades amb la salut, que han multiplicat el seu desenvolupament amb la pandèmia. En aquest sentit, des del congrés es farà una prova sobre com atendre a distància nens amb patologies cardíaques gràcies a un xip subcutani; es presentarà un nou projecte pilot en el qual, gràcies al 5G, es podrà fer en un vaixell una ecografia a un pacient i enviar la informació a l'hospital en directe.

D'altra banda, al llarg del congrés es farà una prova pilot per rastrejar als assistents possibles casos positius de covid-19.ConferènciesEntre algunes de les comitives hi haurà els ponents del congrés, molts dels quals vindran de manera presencial. Serà el cas del conseller delegat de la britànica Vodafone, Nick Read que parlarà al Hall 3 dilluns a les 9h30 en la sessió inaugural, conjuntament amb el director general de GSMA, Mats Granryd, president de China Mobile, Yang Jie; el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el màxim dirigent d'Orange, Stéphane Richard i de Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges.A banda d'empresaris, pels auditoris i pantalles del saló de telefonia mòbil hi passaran polítics com la ministra d'Afers Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, la vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària de la Competència, Margrethe Vestager o l'historiador Yuval Noah Harari i el paleontòleg Juan Luis Arsuaga.

Edició digital

A banda dels assistents presencials, el Mobile World Congress del 2021 oferirà en streaming totes les ponències i visites exclusives als estands, com ara la que organitza Orange i TelcoDR. Un terç dels 350 ponents que assistiran al MWC participaran virtualment, a través de Microsoft Teams. A més, l'aplicació MyMWC utilitzarà més de 300 punts de dades per oferir als usuaris recomanacions de reunions i contactes fets a mida.A més, aquest any el programa de socis inclourà una sèrie d'esdeveniments virtuals o híbrids amb sessions organitzades per empreses tecnològiques com Amazon Web Services, Braze, Facebook Connectivity, Huawei, IBM, KORE, Lenovo, Nvidia i Snapchat.Un 4YFN integratEl saló de les start-ups, el 4 years from now (4YFN) aquest any se celebrarà al mateix recinte que el Mobile, en lloc de fer-se al recinte de Montjuic de la Fira de Barcelona. A banda dels tradicionals 'Hackatons' per trobar talents amagats, dels 'Speed Dating' per connectar reclutadors amb joves promeses, es donaran els Impact Awards, per reconèixer empreses emergents amb responsabilitat social. Les cinc nominades al premi seran la britànica WeWalk, una empresa que ha creat un bastó intel·ligent per invidents; la portuguesa Ilof, una plataforma que utilitza la intel·ligència artificial per crear una biblioteca de biomarcadors i ajudar a identificar pacients per a assaigs clínics; la francesa Cureety, una solució digital que optimitza el monitoratge dels pacients amb càncer; la catanala Shotl, una plataforma de bus a demanda i l'índia Yabx, una fin-tech especialitzada en préstecs digitals i inclusius.

Actes previs

Com és habitual, el tret de sortida del congrés serà el dinar aquest diumenge La Boqueria organitzat per la Mobile World Capital. També aquest diumenge es farà el viatge inaugural del tram de 5G de Ferrocarrils de la Generalitat entre plaça Espanya i Europa Fira, un dels primers trams ferroviaris connectats amb aquesta tecnologia d'Europa. L'infraestructural serà permanent i es convertirà en un laboratori de proves del 5G.Al vespre es farà un sopar de benvinguda organitzat per la GSMA al recinte firal de Montjuïc, que aquest any no es farà servir per al saló. En aquest acte hi coincidiran el rei Felip VI i el president del Govern, Pere Aragonès, per segona vegada en pocs dies després que se saludessin a la Reunió Anual del Cercle d'Economia.