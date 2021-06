El túnel de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que travessa la Gran Via, en el tram entre les estacions de Plaça Espanya i Europa Fira, és el primer d'Europa connectat amb tecnologia 5G. El servei s'ha posat en marxa en la vigília d'una nova edició del Mobile World Congress (MWC) amb un viatge inaugural que ha comptat amb el CEO de GSMA, John Hoffman, i que ha servit per presentar una primera aplicació d'aquesta tecnologia. Es tracta d'un assistent de realitat augmentada que dona la benvinguda al congrés a través dels mòbils 5G. La instal·lació es mantindrà després del MWC amb l'objectiu de convertir-se en un laboratori tecnològic perquè les empreses del sector puguin experimentar i validar els seus projectes en un entorn real de proves.

El túnel, de fet, serà experimental en diversos àmbits. A més d'oferir-se com a laboratori real de proves per a empreses tecnològiques, el nou tram permetrà a FGC posar a prova millores pel que fa a l'operativa i a la seguretat. També l'usuari podrà posar aprova una millor experiència de viatge, gràcies a una connexió més ràpida i sense interrupcions.

La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, assegura que el nou tram connectat amb 5G representa per ell mateix un nou "ecosistema" tecnològic on es puguin identificar iniciatives que generin beneficis a diferents nivells. "És una nova dimensió de la connectivitat", assegura.

En aquest sentit, el CEO de GSMA, John Hoffman, assegura que més enllà del desplegament del 5G als FGC el més important d'aquest nou servei és el seu ús com a "laboratori" per posar a prova noves idees tecnològiques i per innovar al voltant de les possibilitats del 5G a través d'un infraestructura ja existent com és la xarxa de ferrocarril.

També el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, afirma que disposar d'aquest laboratori tecnològic com aquest permet "visualitzar i anticipar el futur" i fer de Barcelona un "referent internacional". El desplegament del 5G s'ha fet a través d'una quinzena d'antenes que donen cobertura a les estacions i també durant el recorregut dins el comboi.

"El món i la seva competitivitat ja no només es mesura en hores i en quilòmetres, ara també ho fa en megabits i en la capacitat d'estar connectat", reflexiona el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. El projecte impulsat a FGC, assegura, representa aquest futur i destaca l'aposta del 5G per millorar serveis i per crear-ne de nous.