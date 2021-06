El lloguer de vacances a primera línia de platja a Girona abasta preus "dispars". El més car el trobem a Cadaqués i Calella de Palafrugell (1.200 € / setmana) a primera línea de platja i el més econòmic a 600, on podríem trobar un apartament de 60 metres al centre de Lloret, el més barat de Catalunya.

Cadaqués i el Port de la Selva són les úniques dues destinacions gironines analitzades per Tecnocasa on puja el preu respecte a la temporada passada, un 10% a Cadaqués i entre un 5 i un 10% a Port de la Selva. La resta de localitats gironines baixen de preu el 2021, fins a un 10% en el cas de Palamós.

Aquest descens en els preus s'entén potser per la menor afluència de visitants estrangers. Així recull en l'informe anual de TecniTasa (Tècnics en Taxació S.A.), primera societat de taxació independent d'entitats financeres, sobre els preus del lloguer setmanal a les principals zones de platja espanyoles.

Segons aquest estudi, estiuejar aquest any a la banda de la mar en el conjunt del litoral espanyol sortirà un 7,5% més car a causa de que es preveu una alta ocupació per l'increment del turisme nacional i llogar un immoble costarà de mitjana 926 euros a la setmana enfront dels 860 euros que paguem en plena pandèmia el 2020.

No obstant això, a Girona no es deixa notar aquesta tendència tan exagerada ja que es noten tant descensos com creixements en els preus, tot i que la Costa Brava es manté com un dels llocs més cars on passar l'estiu de tot l'Estat.

Preferim quedar-nos a Catalunya

El ritme de vacunació està aconseguint que les ganes per sortir de casa i gaudir d'unes merescudes vacances augmentin; però encara es percep de sortir del nostre país pot ser més arriscat per un possible rebrot, de manera que la demanda dins de Catalunya i en especial al litoral està augmentant com reflecteixen els increments de preus en la majoria de les platges gironines.

Segons José María Basañez, president de TecniTasa: "Aquest estiu 2021 es preveu que els lloguers a primera línia de platja tinguin un ple pràcticament total".

I afegeix: "ens ha sorprès com el període de reserves s'ha avançat més del comú, contractant amb major termini del que és habitual, la qual cosa evidencia la recuperació del mercat de lloguer a la platja una vegada que anem sortint de les restriccions a la mobilitat derivades de l'COVID19 ".

Com sempre, l'oferta es pot adaptar a butxaques a l'Estat. Els pressupostos més alts poden optar per un apartament de 80 m2 a O Grove, a Illa da Toxa (Pontevedra), per 2.800 euros; per un pis de 90 m2; a Puerto Banús a Marbella per 2.700 euros; o per 100 m2 al Port d'Eivissa per 2.400 euros.

D'altra banda, els ciutadans que optin per opcions més econòmiques poden llogar una setmana per 250 euros en apartaments de 60 m2 a Vicedo o Burela (Lugo), o aconseguir per 35 i 40 m2 una estada d'una setmana a Puerto de la Cruz i platja de les Pedreres (Illes Canàries) per aproximadament 275 euros.