Els retrets de Pablo Casado al Govern de Pedro Sánchez no tenen fre. El líder del PP va atacar ahir l’Executiu de coalició per criticar que el Tribunal de Comptes posa «pedres» en el camí del diàleg amb l’independentisme. «El Tribunal de Comptes compleix la seva tasca. O és que a més de veure com indulten els presos que han fet un cop a la legalitat també hem de pagar la seva corrupció i malversació?», va sentenciar el president dels conservadors.

Casado va defensar que les paraules de la setmana passada del ministre de Transport, José Luis Ábalos, assegurant que les causes davant el Tribunal de Comptes contra ex alts càrrecs del Govern són «pedres en el camí» en el procés de diàleg, són d’«extraordinària gravetat i no es poden tolerar».

La defensa de Casado va arribar només 24 hores abans que Sánchez es reuneixi amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Moncloa i que una quarantena d’ex alts càrrecs independentistes comparegui davant el Tribunal de Comptes per conèixer la multa milionària que els sol·liciten per la presumpta desviació de fons per a les «ambaixades catalanes» i l’anomenat Diplocat.

«Han malversat per a la secessió i per a l’adoctrinament, estan malversant per crear estructures d’estat com les ambaixades i resulta que el Tribunal de Comptes no pot fer-los pagar pel que han fet il·legal?», va preguntar.