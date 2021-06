Cap membre del Govern va assistir ahir al matí en l’arribada del rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en l’arribada al recinte de Gran Via de Barcelona, on des de primera hora es va celebrar la primera jornada del Mobile World Congress 2021. Instants abans de l’arribada del monarca, al voltant de dos quarts de deu del matí, ho van fer Pedro Sánchez; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman; i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, junt amb altres autoritats. Tampoc hi va ser l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es va incorporar més tard. Tots ells es van reunir a porta tancada amb un grup d’empreses.

Altres autoritats presents en l’arribada del monarca, van ser la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d’Economia i Transformació Digital, Nadia Calviño; la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa; la tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet; i l’alt comissionat per a Espanya Nació Emprenedora, entre d’altres.

Un cop a dins, les autoritats –aquest cop amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que es va afegir a la comitiva- es van trobar a porta tancada amb un grup d’empreses en l’acte inaugural amb un aforament reduït i a porta tancada. Allà, van rebre les explicacions de projectes relacionats amb l’Hospital Clínic, Caixabank, Telefonica i altres empreses estatals i estrangeres, com Kore.

Novetats del sector

Les companyies els van exposar les novetats del sector i el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va anar introduint les empreses als assistents. A més, el monarca també va saludar els membres del consell d’administració de Fira de Barcelona.

Tot seguit, les autoritats van traslladar fins davant de l’estand de Huawei on es van fer la fotografia de família respectant les distàncies de seguretat i amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que una hora abans no van saludar el monarca a l’entrada de la Fira. Aragonès i Colau sí que van coincidir amb el monarca diumenge al vespre durant el sopar inaugural del Congrés.