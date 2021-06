JxCat va restituir ahir la militància al que va ser el seu portaveu al Parlament Eduard Pujol, que va ser apartat a l’octubre del 2020 per un presumpte cas d’assetjament sexual, després de constatar que no hi ha hagut denúncies al jutjat. Ho va anunciar el secretari general del partit, Jordi Sànchez, tot explicant que aquest procés de «restitució» comença amb la devolució de la militància i continuarà per altres vies: «En conversa amb ell treballarem perquè hi hagi el màxim de restitució possible».

JxCat va suspendre cautelarment de militància el seu fins llavors portaveu parlamentari i el va forçar a renunciar al seu escó, després de rebre denúncies que apuntaven a un presumpte cas d’assetjament sexual. Sànchez va assenyalar que en les converses amb Pujol hi ha hagut «disculpes», però va dir que el comportament de JxCat «és el que tots els protocols recomanen».