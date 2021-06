Frenada en sec de les hipoteques d’habitatges a l’abril a Girona. Les signatures de contractes van caure fins a les 574 després de registrar dos mesos de crescuda sostinguda, sobretot al març amb un total de 706 firmes. La davallada trenca una dinàmica iniciada just quan el mercat començava a despuntar després de la crisi de la COVID. Juntament amb el nombre de signatures, també va baixar l’import. Tot i això, les hipoteques d’habitatges segueixen essent molt superiors a les que hi va haver durant l’abril de l’any passat, un mes de confinament total i aturada general de l’economia.

Una cosa semblant passa a l conjunt de Catalunya. El nombre d’hipoteques sobre habitatges va arribar a 5.343 a l’abril, un 23,6% més respecte al mateix mes de l’any anterior. En comparació amb el mes de març d’aquest any, la xifra d’hipoteques constituïdes ha caigut un 18,8%, segons les dades d’hipoteques publicades a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i recollides per ACN.

El capital prestat va ascendir a 859 milions d’euros, un 29,9% més respecte al mateix mes de 2020 i un 16% menys en comparació amb el mes anterior. al conjunt d’Espanya, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va ser de 31.909 a l’abril, amb un creixement interanual del 32,1%. El capital prestat va ser de 4.450,1 milions d’euros, un 47,2% més en termes interanual i un 12,4% menys en comparació amb el mes anterior.

Més de 139,000 euros

L’import mitjà de les hipoteques sobre habitatges a l’Estat és de 139.464 euros, un augment de l’11,4%. L’import mitjà de les hipoteques sobre el total de finques inscrites en els registres de la propietat és de 151.434 euros, un 4,3% superior al mateix mes de 2020.

En total, el valor de les hipoteques constituïdes sobre totes les finques és de 6.549,4 milions d’euros, un 38,7% més respecte al mateix mes de l’any anterior. El capital prestat per a finques urbanes és de 6.388,7 milions d’euros, mentre que el capital prestat per a finques rústiques és de 160,7 milions d’euros. Per naturalesa de finca, les hipoteques sobre habitatges concentren el 67,9% del capital total prestat en el mes d’abril a l’Estat. Andalusia, la Comunitat de Madrid i Catalunya són les comunitats amb més hipoteques constituïdes sobre habitatges a l’abril, amb 6.327, 6.174 i 5.343, respectivament. La Comunitat de Madrid és la regió on es presta més capital per a hipoteques.