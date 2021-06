Els assistents al Mobile World Congress d’aquest 2021 són conscients que l’edició d’enguany queda lluny de la magnitud de les anteriors. Si bé alguns diuen sentir-se «sorpresos» per la quantitat d’assistents, la majoria entreveuen una edició discreta. «Confiem que sigui igual d’exitosa, però no serà el mateix», comenten els congressistes entrevistats per l’ACN a les portes del recinte de l’Hospitalet de la Fira de Barcelona. Tots coincideixen, però, que la celebració del MWC és «una bona notícia» per al sector de la telefonia mòbil i el turisme de negocis, més d’un any després que el congrés se suspengués per la crisi de la COVID-19. El Mobile s’allargarà fins dijous 1 de juliol i s’hi esperen uns 35.000 assistents virtuals i presencials.

Ahir va quedar lluny la imatge de l’allau de congressistes que cada finals de febrer inundaven l’entorn del recinte Gran Via de la Fira amb motiu del Mobile. El col·lapse habitual de l’entorn del recinte va quedar substituït aquest cop per un formiguer intermitent d’empresaris equipats amb mascareta ffp2 i una prova que acredités que un resultat negatiu de COVID. Molts d’ells, buscaven confosos a primera hora on era el punt de testeig. Mesures de seguretat a banda, els assistents consultats van coincidir en mostrar una barreja d’incertesa i gratitud davant una edició de format reduït. Van admetre incertesa per la reducció d’assistents i la manca de grans companyies presencials, si bé tots van assegurar que és «un gran plaer» reprendre grans esdeveniments com el MWC a Barcelona.

«Era necessari reactivar-ho», va subratllar la Carlota, una congressista mallorquina que ha augurat que, malgrat el muntatge de mínims, aquest serà «un gran Mobile». «És cert que portem menys feina que altres edicions, però hem de tenir en compte que venim de la cancel·lació de l’any passat».

La batalla tecnològica pel desenvolupament dels mòbils 5G està oberta però la Xina està disposada a ser el líder mundial malgrat els obstacles de la competència i les tensions geoestratègiques amb els EUA. El president de la Xina Mobile, Yang Jie, va assegurar al Mobile World Congress de Barcelona ahir que el pes de la tecnologia en l’economia de la Xina s’està disparant fins al punt que en només cinc anys suposarà el 50% del producte interior brut en el 2025, enfront del 38,6% del 2020 o el 36,2% el 2019.

El canvi és accelerat a conseqüència de l’aposta decidida del Govern xinès, el suport del qual està dotant a les empreses de la capacitat financera per a aquest creixement accelerat. I en aquest desenvolupament accelerat, la tecnologia 5G és el centre d’aquest univers de les telecomunicacions del futur segons la Xina, per al desenvolupament d’aplicacions múltiples, tant en la terra com en l’espai.

Les noves necessitats de la tecnologia 5G se centren en un suport decidit de l’Administració, tant local com a nivell internacional. Aquest suport és necessari per al desenvolupament de xarxes, la coordinació en la integració progressiva de les actuals xarxes 3G i 4G amb la 5G. Per a això, Jie ha reclamat la construcció de noves infraestructures, «incloses IDC, cloud Computing i V2X. Per a això també és necessari el desenvolupament de noves solucions energètiques que permetin la reducció dels consums de les tecnologies 5G.

Els mercats que obre el 5G

En opinió de Jie, la nova revolució digital es configura entorn de potents desenvolupaments entorn de la intel·ligència artificial i quatre pols estratègics, el mercat dels clients finals, el mercat domèstic, el mercat empresarial i els nous mercats.

Les aplicacions per a clients finals engloben desenvolupaments del tipus de missatgeria 5G, les aplicacions al núvol, les connexions de vídeo ultraràpides, els jocs, la realitat virtual, la gestió de telecomunicacions, etc. Totes elles són aplicacions ja en marxa i en desenvolupament fins a nous nivells d’eficiència gràcies a la tecnologia 5G.

El mercat domèstic es beneficiarà pel desenvolupament accelerat de noves aplicacions que requereixen major amplada de banda. Entre aquests serveis figura la televisió per internet, el cinema a demanda, la seguretat de les llars, el control per veu de les màquines, l’educació a distància, la sanitat a distància... El mercat empresarial inclou aplicacions per a xarxes privades 5G, plataformes de desenvolupament per a automoció, sanitat, energia o les ciutats intel·ligents (gestió de la mobilitat). Els nous mercats que s’obren amb les noves xarxes 5G d’alta velocitat són els de les monedes digitals, la identitat digital, les assegurances digitals, els pagaments digitals, les aplicacions de vídeo d’alta qualitat, les aplicacions 3D, les imatges hologràfiques i altres productes.

Els assistents al MWC, conscients que arrenca una edició discreta comparada amb les anteriors

El Congrés s’allargarà fins dijous amb previsió d’atraure 35.000 visitants

acn. barcelona

La Generalitatprova un vehicle amb conducció remota

L’estand de la Generalitat al MWC 2021 mostra com serà la mobilitat del futur amb l’exhibició d’un vehicle de conducció remota gràcies a la tecnologia 5G. La «demo» ensenya una assistència en temps real d’un conductor amb problemes de visió per un accident químic en una fàbrica tèxtil del Vallès. Segons explica el director general d’Innovació i Economia de la Generalitat de Catalunya, Dani Marco, aquesta exhibició és una petita mostra d’un projecte que s’implementarà pròximament a les carreteres catalanes. D’aquí a un any i mig, tal com comenta Marco, el Govern té previst engegar una prova amb un vehicle real que circularà entre Figueres i Perpinyà i que estarà connectat a un centre de control.