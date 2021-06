L’empresa Cafès Cornellà, amb seu a Fornells de la Selva, ha innovat amb el centre tecnològic Eurecat (present al Mobile World Congress) per dur endavant el seu procés de digitalització, que incorpora tecnologies com ara l’Internet de les Coses, l’analítica avançada de dades i el Machine Learning per monitorar el procés industrial i les etapes en el sector de l’hostaleria, fins arribar a la tassa de cafè final.

El procés de transformació digital de Cafès Cornellà s’emmarca en l’estratègia de digitalització «Decoding Coffee» iniciada per l’empresa, que englobarà totes les fases del seu procés de producció, des del gra de cafè fins a la tassa de cafè que es pren el consumidor final.

«L’objectiu del projecte és obtenir tot el potencial de les tecnologies digitals en les diverses etapes per preservar la qualitat i la productivitat», explica Pere Cornellà, Director General de Cafès Cornellà.

D’acord amb la directora de la Unitat de Big Data & Data Science d’Eurecat, Lali Soler, la Intel·ligència Artificial i el Machine Learning permeten l’obtenció de mètriques de manera anticipada que obren la porta a entendre l’evolució del consum del seu producte o servei i que, en conseqüència, «faciliten a l’empresa prendre decisions més informades sobre el procés de venda i el cicle de vida del producte». Cafès Cornellà va ser guardonada amb el premi ADMA Methodology Frontrunner Award, un reconeixement atorgat per la xarxa europea ADMA en una cerimònia online celebrada el 22 d’abril.

En el marc del projecte ADMA, l’empresa ha rebut l’acompanyament d’Eurecat en el desenvolupament d’un pla de transformació digital per millorar la competitivitat de l’empresa a través de l’optimització de costos i la generació de nous models de negoci.