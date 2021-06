La negociació per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de CaixaBank entra en la seva fase final. La direcció de l’entitat ha rebaixat a 6.750 els acomiadaments per a tractar d’arribar a un acord amb els sindicats, 200 menys que en l’última oferta. Tot i el moviment, les negociacions no estan tancades i van continuar ahir. Mentre a les portes de les oficines i sucursals del grup bancari es desenvolupa la segona jornada de vaga des que es van iniciar les converses pel ERO, el seguiment del qual les centrals xifren entorn al 90%. La direcció del banc prefereix no quantificar la incidència ni entrar en «guerres de xifres», segons fonts del banc.

Reduir més la xifra

L’objectiu de les centrals és rebaixar més l’última xifra d’acomiadaments. Ara mateix les parts estan en 6.750 acomiadaments; 200 menys que en començar la jornada i 1.541 menys respecte als 8.291 cessaments en els quals va començar la negociació fa un mes i mig. L’ERO de CaixaBank està cridat a tancar-se com el segon més gran de la història d’Espanya i el més inflat del sector bancari espanyol. Els sindicats també fan pressió perquè les sortides siguin voluntàries, renunciant l’empresa a excedir el contingent de cessaments en aquelles províncies on no s’apunti suficient gent per a sortir. Segons fonts sindicals, l’empresa estaria estudiant com continuar reduint les baixes -els sindicats han lliscat una xifra acceptable entorn als 6.300-, encara que de moment no hi ha hagut avanços definitius sobre aquesta qüestió.

Direcció i representants porten des de les 12 del migdia reunits en la qual serà, si l’empresa no decideix allargar de nou les converses, l’última reunió per a tancar l’expedient. El passat 7 de juny ja va haver-hi una pròrroga de tres setmanes d’una negociació que va començar el passat 13 abril. I, en paral·lel a aquesta negociació, múltiples protestes de treballadors per tot el país tenen lloc. Els sindicats de CaixaBank van covocar una nova jornada de vaga per a intentar pressionar en l’últim dia de negociació de l’ERO, amb un 90% d’oficines tancades i una caiguda de l’activitat del 95%, segons els sindicats.