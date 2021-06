La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha autoritzat la fusió per absorció de Liberbank per Unicaja en primera fase. L’operació està subordinada al compliment dels compromisos presentats per Unicaja i donarà lloc a la fusió de la setena i l’onzena entitats bancàries espanyoles. Segons la CNMC l’operació «no suposarà una amenaça» per al mercat de la banca minorista perquè les quotes resultants «no són rellevants». A banda, la quota de mercat -o adició- que afegeix Liberbank a la nova entitat «és reduïda» i existeixen «competidors importants». La fusió sí és una «amenaça» per a la competència efectiva a Cáceres, per la qual cosa, Unicaja s’ha compromès a no empitjorar les condicions dels usuaris.