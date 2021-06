L’Associació Catalana de Fabricants d’Equips per a Hostaleria i Col·lectivitats (ACFEH) ha reclamat al Govern que la indústria d’equipament per a hostaleria pugui acollir-se als ajuts extraordinaris per a la solvència empresarial convocats pel Departament d’Economia. Segons lamenta l’associació en un comunicat, la «pràctica totalitat» del sector industrial d’equipament per a l’hostaleria ha quedat exclòs de l’accés als ajuts, articulats a través d’un reial decret llei de l’executiu espanyol. La llista, diu l’ACFEH, es pot ampliar des de les comunitats autònomes, però el sector ha quedat fora perquè no té un codi d’activitat econòmica (CNAE) específic. Segons l’associació, «no existeix un codi CNAE específic per a l’equipament d’hostaleria».