El sector turístic gironí va patir unes pèrdues de 2.060 milions d'euros el 2020 com a conseqüència de la pandèmia. Aquestes són les xifres que PIMEC ha fet públiques avui en el marc d'una visita a Girona del seu president, Antoni Cañete, per reunir-se amb associacions empresarials i institucions de la província. Aquestes dades posen de relleu la magnitud de l'impacte que la COVID ha tingut en un sector clau de les comarques gironines com és el turisme. En concret, aquests 2.060 milions van ser pèrudes que es van cobrir amb crèdits ICO i que, per tant, s'han transformat en deute per a les empreses del sector. Cañete ha manifestat que unes setmanes enrere van traslladar aquesta xifra (i la del conjunt de Catalunya, que s'enfila fins als 10.300 milions d'euros) a la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, per evidenciar que les petites i mitjanes empreses d'aquest sector tenen els mateixos problemes de liquiditat que les empreses més grans del continent, i que mereixen les mateixes facilitats que proporcionen les institucions a aquestes multinacionals a l'hora d'eixugar els seus deutes.

Al seu torn, el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, ha reclamat la necessitat d'un altre tipus de model turístic que sigui més sostenible i desestacionalitat, i ha fet una crida a aprofitar l'oportunitat sorgida d'aquesta crisi per repensar el sector. En aquesta línia, assenyala que el turisme està sortint de la crisi "per barris", en funció de la tipologia. "Alguns territoris seguiran patint aquest any", ha lamentat, en referència a aquells que depenen d'un turisme estranger i de touroperadors, mentre que altres podran remuntar. Tanmateix, Cornellàha assegurat que la recuperacio encara no ha arribat, i que la patronal està preocupada per la solvència "en diferit" de moltes empreses quan els ERTOs i els ICOs s'acabin.

Gran acte el 21 d'octubre

Cañete i Cornellà també han anunciat un gran acte "d'activisme empresarial" que es celebrarà a Girona el proper 21 d'octubre i que està obert a tot el teixit empresarial amb l'objectiu de reivindicar la defensa dels interessos de la petita i mitjana empresa del territori.