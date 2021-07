El sector turístic gironí va contraure un deute de 2.060 milions d’euros el 2020 com a conseqüència de la pandèmia. Aquestes són les xifres que PIMEC va fer públiques ahir en el marc d’una visita a Girona del seu president, Antoni Cañete, per reunir-se amb associacions empresarials i institucions de la província. Aquestes dades posen de relleu la magnitud de l’impacte que la covid ha tingut en un sector clau de les comarques gironines com és el turisme. En concret, aquests 2.060 milions van ser pèrdues que es van cobrir amb crèdits ICO i que, per tant, s’han transformat en deute per a les empreses. Cañete va manifestar que unes setmanes enrere van traslladar aquesta xifra (i la del conjunt de Catalunya, que s’enfila fins als 10.300 milions d’euros) a la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, per evidenciar que les petites i mitjanes empreses d’aquest sector tenen els mateixos problemes de liquiditat que les empreses més grans del continent, i que mereixen les mateixes facilitats que proporcionen les institucions a aquestes multinacionals a l’hora d’eixugar els seus deutes.

«Algun territori seguirà patint»

Al seu torn,el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, va reclamar la necessitat d’un altre tipus de model turístic, i va fer una crida a aprofitar l’oportunitat sorgida d’aquesta crisi per repensar el sector. En aquesta línia, va assenyalar que el turisme està sortint de la crisi «per barris», en funció del model. «Alguns territoris seguiran patint aquest any», va lamentar, en referència a aquells que depenen d’un turisme estranger i de touroperadors, mentre que altres podran remuntar. Tanmateix, Cornellà va assegurar que la recuperació encara no ha arribat i que el teixit empresarial de la província encara es troba en «fase de resistència». En aquest sentit, va remarcar que la patronal està preocupada per la solvència «en diferit» de moltes empreses quan els ERTOs i els ICOs s’acabin. «Encara estem ‘dopats’, i quan aquests ajuts acabin pot venir una ‘apagada’», va afegir Cañete.

Cornellà es va mostrar molt crític amb la gestió dels ajuts al turisme que han fet les administracions. «Fa llàstima el que s’ha fet amb el turisme al nostre país en comparació amb França o Alemanya. Han fallat els sistemes de governança», va puntualitzar el president de PIMEC Girona, que va constatar que abans de la pandèmia hi havia sis turistes per cada habitant a la província, una xifra molt superior a la dels dos turistes per habitant de Barcelona. Per a Cornellà, aquesta dada és prou significativa com per replantejar el turisme i orientar-lo cap a un model sostenible, digitalitzat i desestacionalitzat. També va apostar per resoldre el dèficit en Formació Professional, aprofundir en la transformació energètica o apostar per millorar les infraestructures com ara l’estació del TAV a l’aeroport.

Cañete va aprofitar per fer un balanç dels 100 dies del seu mandat al capdavant de la patronal subratllant que PIMEC s’ha mobilitzat per intentar millorar les condicions dels seus associats en camps com el de la vacunació (pressionant Brusel·les per deixar de banda criteris geopolítics), els fons europeus (reclamant ajudes tant al Govern espanyol com a les altes instàncies europees per eixugar els deutes de les pimes) i la creació de Conpymes, una patronal a nivell espanyol que representi els interessos de la petita i mitjana empresa. «A Espanya la representació empresarial és predemocràtica», va puntualitzar Cañete sobre aquest últim aspecte.

Els responsables de PIMEC també van anunciar un gran acte «d’activisme empresarial» que es celebrarà a Girona el proper 21 d’octubre i que està obert a tot el teixit empresarial amb l’objectiu de reivindicar la defensa dels interessos de la petita i mitjana empresa del territori.