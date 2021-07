El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir el desplegament d’un pla de xoc contra l’atur per al qual invertirà un total de 917 milions d’euros. La inversió beneficiarà 496.802 persones, anirà destinada a subvencionar contractacions i formacions i serà finançada amb fons de la Generalitat i de l’Estat; tal com va explicar el líder de l’Executiu en roda de premsa aquest dijous. El paquet de recursos per a la promoció de les polítiques actives d’ocupació prioritzarà als col·lectius amb més dificultats d’ocupabilitat, com són les dones, els joves i els majors de 45 anys.

El paquet d’inversions, segons va detallar el conseller d’Empresa i Ocupació, Roger Torrent, inclou subvencions de 5.000 euros per a empreses que contractin joves o majors de 45 anys durant un any i amb compromís de manteniment de l’ocupació; amb la previsió d’inserir a 25.000 joves i 25.000 sèniors. També ajudes per incentivar 15.000 contractes entre dones joves, famílies monoparentals i aturats majors de 55 anys.

En paral·lel a aquestes inversions, el gruix de beneficiaris seran aquells usuaris dels serveis d’orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els cursos de formació publicoprivats. És a dir, els 496.802 beneficiaris es divideixen entre 65.000 persones per a les quals es preveu crear ocupació neta (13% del total) i la resta (87%) que o bé podran rebre un curs formatiu o bé formen part de l’ocupació parcialment subvencionada, com el dels centres especials de treball (CET), que ocupen a persones amb discapacitat i la meitat del seu salari va a compte de l’erari públic.

El líder del Govern va destacar que aquesta és la mobilització de recursos «més ambiciosa» de la història de Catalunya i que prioritza «als col·lectius que més estan patint i han patit amb més intensitat la crisi [del covid]». I el conseller Torrent va destacar que aquesta implica un augment del 72% de la inversió en polítiques actives d’ocupació, en comparació amb els 593,500 milions invertits durant l’exercici anterior. Aquest augment s’explica, en part, per la retallada en aquesta partida que va realitzar el Ministeri de Treball l’any passat, al·legant que la pandèmia dificultava els cursos de formació. És a dir, la inversió és rècord perquè, en part, ve d’una retallada prèvia.

La meitat dels fons presentats aquest dijous a la Generalitat ve dels 449,8 milions d’euros assignats a Catalunya des de la Conferència Sectorial d’Ocupació celebrada a finals d’abril. I la resta es reparteix entre fons propis de la Generalitat i subvencions de la Unió Europea (UE).